Замглавы Государственной налоговой службы Бекболот Алиев на пресс-конференции 24 декабря сообщил о новшествах, которые планируют ввести после вступления в силу нового Налогового кодекса.

В частности Алиев рассказал, что налоговая собирается ликвидировать несколько режимов налогообложения — контрактный режим и обязательный патент.

При этом замглавы Госналоговой не уточнил, будет ли упразднен и добровольный патент вместе с обязательным.

В пресс-службе налоговой журналисту «Клоопа» подтвердили, что обязательный патент будет упразднен, однако добровольный будет ликвидирован лишь частично.

«По добровольному патенту в действующем кодексе идет два вида ставки патента — те, кто занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью, и по индивидуальной трудовой деятельности. Вид по индивидуальной предпринимательской деятельности, скорей всего, будет упразднен. А кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью как физическое лицо — там будут сокращения части видов деятельности» — пояснили в пресс-службе.

В новом Налоговом кодексе также не не предусмотрена деятельность по налоговому контракту.

В ведомстве пояснили, что в основном таким режимом пользовались коттеджи на Иссык-Куле или кафе и рестораны

После вступления в силу нового кодекса они сами выберут по какому режиму будут работать.

Новый Налоговый кодекс парламент принял 22 декабря, в последние дни работы шестого созыва.Поддержали новый кодекс 83 депутата, против него были всего два нардепа.

Первый раз будущую новую редакцию Налогового кодекса в кабмине обсуждали в конце июля 2021 года. Проект не раз критиковала общественность и представители бизнес-сообщества.