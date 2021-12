Замглавы Государственной налоговой службы Бекболот Алиев на пресс-конференции 24 декабря сообщил о новшествах, которые планируют ввести после вступления в силу нового Налогового кодекса. В частности Алиев рассказал, что налоговая собирается ликвидировать несколько режимов налогообложения — контрактный режим и обязательный патент. При этом замглавы Госналоговой не уточнил, будет ли упразднен и добровольный патент вместе с обязательным. В пресс-службе налоговой журналисту «Клоопа» подтвердили, что обязательный патент будет упразднен, однако добровольный будет ликвидирован лишь частично. «По добровольному патенту в действующем кодексе идет два вида ставки патента — те, кто занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью, и по индивидуальной трудовой деятельности. Вид по индивидуальной предпринимательской деятельности, скорей всего, будет упразднен. А кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью как физическое лицо — там будут сокращения части видов деятельности» — пояснили в пресс-службе. В новом Налоговом кодексе также не не предусмотрена деятельность по налоговому контракту. В ведомстве пояснили, что в основном таким режимом пользовались коттеджи на Иссык-Куле или кафе и рестораны После вступления в силу нового кодекса они сами выберут по какому режиму будут работать. Новый Налоговый кодекс парламент принял 22 декабря, в последние дни работы шестого созыва.Поддержали новый кодекс 83 депутата, против него были всего два нардепа. Первый раз будущую новую редакцию Налогового кодекса в кабмине обсуждали в конце июля 2021 года. Проект не раз критиковала общественность и представители бизнес-сообщества. Читать еще: В новом Налоговом кодексе больше рисков, чем преимуществ — Международный деловой совет Бизнесмены просят приостановить принятие нового Налогового кодекса — его нужно доработать

