Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана 21 декабря подвело итоги своей работы за 2021 год. Во время пресс-конференции глава минэкологии Казахстана Сериккали Брекешев поделился информацией о полученной воде от соседних стран за год. По словам казахского чиновника, в этом году Казахстан получил дополнительно 700 млн кубометров воды. Это на 106 млн кубометров больше, чем в 2020 году. «К слову, нашим соседям приходилось себя ограничивать, но необходимую воду они нам дали. В результате мы обеспечили поливной водой фермеров Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей», — рассказал министр. В пресс-релизе казахского правительства не упоминается, какие именно страны предоставили воду Казахстану. Однако на видео, опубликованном Службой центральных коммуникаций Казахстана можно увидеть слайд, на котором показано, от каких стран была получена вода. Скриншот видео Службы центральных коммуникаций Казахстана На слайде указано, что дополнительные 700 млн кубометров воды были получены из двух водохранилищ — Токтогульского в Кыргызстане и Бахри Точик в Таджикистане. Кроме этого, на слайде указано, что «несмотря на меньшие по сравнению с 2020 годом объемы накопления воды в водохранилищах Кыргызстана, удалось обеспечить водой крестьянские хозяйства в Жамбылской области [Казахстана]». Читать еще: Выжить в засуху. Как засуха повлияла на жизнь скотоводов и фермеров в Жамбылской области Энергокризис в Кыргызстане В 2021 году Кыргызстан столкнулся с масштабным энергокризисом за последние годы. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе. Из-за него в Токтогульском водохранилище — главном источнике электроэнергии в стране — наблюдается низкий уровень воды. Читать по теме: Минэнерго: Весной объём воды в «Токтогулке» снизится до 7 млрд кубометров В условиях энергокризиса власти Кыргызстана начали импортировать электроэнергию из соседних стран, чтобы успешно пройти осенне-зимний период. Кыргызстан путем обмена получает электроэнергию из Казахстана и Узбекистана, а также импортирует электричество из Туркменистана. Одно из условий поставок электроэнергии из Казахстана — это сброс воды по соглашению об обмене электроэнергией, которое заключили в марте этого года. Согласно договору, летом с кыргызской стороной осуществляется дополнительный сброс воды, а зимой соседняя страна предоставляет электроэнергию. Позже, 10 декабря стало известно, что речь идет о соглашении, согласно которому казахстанская сторона весной и осенью 2021 года обязалась поставить в Кыргызстан электроэнергию в объеме 900 млн кВт⋅ч. Из них, по данным ведомства, с марта по май Кыргызстан получил 420 млн кВт⋅ч. В минэнерго отметили, что это «предоставило возможность накопить дополнительный объем воды на Токтогульском водохранилище в указанный период». По данным ведомства, кыргызская сторона вернула Казахстану в виде электроэнергии 300 млн кВт⋅ч с июня по август. «Возвращаемая электрическая энергия из Кыргызстана в Казахстан вырабатывается на гидроэлектростанциях Токтогульской и Таш-Кумырской каскадов, при этом объем расходуемой воды используется на выработку указанной электрической энергии. Министерство энергетики ответственно заявляет, что дополнительного сброса воды в обход гидроагрегатов [то есть не по соглашению] не производилось, так как каждый кубометр воды был преобразован в электрическую энергию», — отметили в минэнерго. Согласно договору, Кыргызстан будет возвращать взятые у Казахстана 900 млн кВт⋅ч в течение трех лет, до 2023 года — то есть отдавая каждый год, с июня по август, по 300 млн кВт⋅ч.

