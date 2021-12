Криминального авторитета Кадыра Досонова по прозвищу «Дженго» отпустили под домашний арест до 15 февраля. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Ошского горсуда. Такое решение принял Ошский горсуд. 17 декабря адвокатесса Досонова до начала судебных разбирательств обратилась с просьбой изменить меру пресечения Досонову. Обращение было удовлетворено. Однако, суд пояснил, что это не говорит об окончания судебного разбирательства по делу Досонова. «Было рассмотрено только прошение о пресечении, но Кадыр Досонов не был освобожден из-под стражи. Судебный процесс еще не окончен. Первое назначение судебного разбирательства будет рассмотрено 5 января. А до этого времени он будет находиться под домашним арестом», — сообщили в Ошском горсуде. Кто такой Досонов Кадырбек Досонов является лидером одной из организованных преступных группировок. Досонов известен также по кличке «Дженго». Милиция задерживала «Дженго» несколько раз, однако суд оправдывал Досонова и отпускал. Последний раз криминального авторитета объявили в розыск 30 ноября 2020 года. Тогда в ГКНБ сообщили, что Досонов причастен к совершению тяжкого преступления против собственности. Ранее 28 ноября Ошский городской суд заочно избрал Досонову меру пресечения в виде заключения под стражу. 11 февраля Досонов добровольно сдался сотрудникам ГКНБ. В интервью Kaktus.Media адвокатесса Назгуль Суюнбаева сообщила, что ее подзащитный явился в управление ГКНБ города Ош из-за давления, которое оказывали на его родственников. Суюнбаева рассказала, что бывшая супруга Досонова при строительстве дома вышла за пределы участка, и по этой причине криминального авторитета объявили в розыск. «От ГКНБ поступило следующее предложение: “Пусть Кадыр Досонов придет, мы на глазах народа устроим спектакль — “маски-шоу”. Потом он немного посидит и выйдет”. Мы не согласились, ведь он не нарушал закона. На Досонова возбудили дело под предлогом, что он присвоил землю, которая перешла государству. Мы не согласились на “маски-шоу”. Поэтому они из мести решили обыскать мой дом, хотя на руках у них не было санкции или постановления суда», — рассказывала Суюнбаева.

