В УВД Джалал-Абадской области выдвинули предварительную версию убийство 9-летней Сумаи Хосилжановой. Девочка пропала 18 ноября, отправившись в школу, а спустя 10 дней её нашли мертвой.

По подозрению в похищении и убийстве задержали 48-летнего местного жителя. По данным милиции, он признался в совершении преступления.

Подозреваемый в убийстве Сумаи Хосилжановой. Фото: пресс-служба МВД

Пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев сообщил «Клоопу», что в ходе допроса подозреваемый рассказал, что похитил девочку и держал в подвале своего дома с целью потребовать выкуп за неё.

По его словам, адвокат и мать задержанного заявили, что у мужчины есть психическое заболевание и потребовали провести экспертизу. В милиции ранее сообщили, что адвокат предоставил документы о наличии психического заболевания у мужчины.

Жээнтаева рассказал, что после этого назначили судебно-психиатрическую экспертизу и оперативно доставили его в Республиканскую психиатрическую больницу города Таш-Кумыр.

Однако в УВД Джалал-Абадской области подчеркнули, что подозреваемый признался в совершении преступления, рассказал детали произошедшего. А в ходе обыска в его доме нашли доказательства его причастности к преступлению.

Ранее адвокат подозреваемого сообщил СМИ, что на его подзащитного в ходе допроса оказывали психологическое давление и поэтому он дал признательные показания.

«Сейчас он не признает свою вину. Возможно, милиционеры, желая быстрее раскрыть дело, решили таким образом повесить вину на У.А. [моего подзащитного] Физические пытки к моему подзащитному не применялись», — рассказал он.

Сумая Хосилжанова пропала 18 ноября, отправившись в школу, а спустя 10 дней её нашли мертвой. Данный факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство» и вели расследование.

23 декабря в УВД Джалал-Абадской области сообщили, что задержали подозреваемого в похищении и убийстве девочки. Задержанным оказался 48-летний местный житель, который «проживал один, в одном из сел Сузакского района, в разводе около 10 лет».

Место, где нашли тело Сумаи Хосилжановой. Фото: AKIpress

По данным милиции, в ходе допроса он дал признательные показания и сообщил подробности преступления.

«По предварительным данным, 18 ноября мужчина подкараулил Сумаю и обманом привел к себе домой. После этого на протяжении нескольких дней злоумышленник держал похищенную девочку, в подвале своего дома. Имеются данные, подтверждающие, что он издевался над ребенком, связал скотчем, держал в холоде. Через несколько дней девочка умерла, после этого, с целью скрыть следы преступления, подозреваемый ночью вынес тело и выбросил на берегу реки. Одежду и школьные принадлежности сжег», — сообщили в УВД Джалал-Абадской области.