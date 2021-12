Пресс-служба министерства энергетики 24 декабря сообщила, ведомство закупило через тендер 10 грузовиков и одну машину «Нива» для угольного разреза Кара-Кече. Грузовики для угольного разреза Кара-Кече. Фото: Минэнерго По словам министра энергетики Доскула Бекмурзаева, раньше у госпредприятия «Кыргыз Комур» не было собственной техники и поэтому ведомства «зависели от частных перевозчиков» во время доставки угля. «Ведь у “Кыргызкомура” не было транспорта марки “Хово”. Отныне мы избавились от этой проблемы. Сегодня мы купили 10 грузовиков. У нас в планах и дальше пополнять автопарк предприятия», — сказал Бекмурзаев. Фото: Минэнерго Он добавил, что в 2021 году в разрезе Кара-Кече добыли 800 тысяч тонн угля, что почти в два раза больше 2020 года, когда добыча составила 497 тысяч тонн. «Тем самым “Кыргыз Комур” в год получил прибыль в размере 188 миллионов сомов. Это в восемь раз больше, чем в прошлом году», добавил министр. Конфликты с перевозчиками на Кара-Кече Частные перевозчики угля, работающие в разрезе Кара-Кече уже не раз устраивали забастовку. Кроме этого 22 декабря в разрезе произошла перепалка между между водителями, которые занимаются перевозкой топлива, и спецназовцами отряда «Альфа». Тогда в «Кыргыз комур» информацию о конфликте подтвердили, сказали, что произошел он еще несколько дней назад и виноваты в нем «третьи силы». На предприятии также сообщили, что конфликт уладили и работа на месторождении продолжилась. Читать еще: «Не выдают уголь». В Кара-Кече бунтуют водители частных грузовиков

