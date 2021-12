В социальных сетях появилось видео с территории гостиницы «Иссык-Куль», которую начали сносить 24 декабря. Видео опубликовали в телеграм-канале «Сейчас KG». На нем видно, как в окружении толпы мужчин, среди которых фигура главы кабмина Акылбека Жапарова, стоит барашек. Голос за кадром произносит фразу: «Сегодня тоже куурдак будем хавать». Пользователи соцсетей предположили, что перед сносом гостиницы провели обряд жертвоприношения. Гостиничный комплекс «Иссык-Куль» был построен в южной части Бишкека в 1984 году к 60-летию образования Киргизской ССР. После развала СССР гостиница начала приходить в упадок, а с начала века вовсе стала заброшенной. Долгое время гостиница носила статус памятника архитектуры и была на балансе управделами президента. В апреле этого года мэрия Бишкека лишила гостиницу «Иссык-Куль» статуса архитектурного памятника. 24 декабря в управделами президента сообщили, что начали сносить здание гостиницы. Снос объяснили тем, что «Иссык-Куль» простаивала на протяжении многих лет, обветшала и находится в аварийном состоянии. «Дальнейшая эксплуатация этого здания опасна и невозможна. Более того, оно представляет опасность для окружающих. Несмотря на огороженность, на территорию очень часто приходят горожане, здание может обрушиться в любой момент, и находящиеся на территории гостиницы люди могут пострадать», — рассказали в управделами президента. В октябре 2020 года, например, в здание проникла группа мужчин с плакатами, гласящими, что Садыр Жапаров — их президент. Они протестовали против Каната Исаева — в то время спикера парламента. Сторонники Жапарова возле гостиницы Иссык-Куль / Фото: АКИpress В управделами президента добавили, что на реконструкцию гостиницы «потребовалась бы сумма, которая практически соразмерна строительству нового здания». ИА 24.kg со ссылкой на рабочих, которые работают на месте, пишет, что на месте гостиницы «Иссык-Куль» могут построить Белый дом. «Сюда приезжали чиновники, осматривали все. Оказалось, что в планах возвести здесь Белый дом. Горожане же жалуются на пробки, перекрытия дорог. Вот поэтому хотят сюда перенести здание парламента, сроки пока неизвестны», — сообщает 24.kg. Читать по теме: Гостиницу «Иссык-Куль» сносят, а на ее месте будет Белый дом? — Ответ управделами президента «Каждое здание — это судьба». Как (не) сохраняется архитектурное наследие Бишкека?

