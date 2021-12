Кудайберди Кожобеков — снова ректор ОшГУ. В начале ноября глава кабмина Акылбек Жапаров своим решением освободил Кожобекова от должности — теперь Минобразования говорит, что это было временное решение и 22 декабря оно было отменено. ОшГУ ранее также сообщал, что Кожобекова просто отстранили на месяц. Почему отстраняли ректора? 3 ноября партия «Азаттык» провела агитационное мероприятие, в нем приняли участие более ста человек. В тот же день была распространена информация о том, что в агиткампании принимают участие студенты факультета педагогики, психологии и физической культуры Ошского государственного университета. Двум учителям ОшГУ был объявлен выговор, а декану факультета педагогики, психологии и физической культуры было вынесено предупреждение. Уже 9 ноября Кожобеков был снят с должности за неисполнение указа президента «О мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов депутатов Жогорку Кенеша 28 ноября 2021 года». Помимо Кожобекова, были уволены декан факультета педагогики, психологии и физической культуры ОшГУ Бактыбек Муратбаев и трое преподавателей. Об этом сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров. 10 ноября перед зданием ОшГУ прошла акция в поддержку Кудайберди Кожобекова. За него также вступились коллеги по вузу и пара депутатов парламента.

