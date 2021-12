Подозреваемого в убийстве 9-летней Сумаи Хосилжановой поместили в Республиканскую психиатрическую больницу города Таш-Кумыр для проведения экспертизы. Об этом «Клоопу» сообщили в УВД Джалал-Абадской области. По данным милиции, основанием для этого стало то, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом отделении Джалал-Абадской областной больницы — он проходил лечение в стационарном порядке. «Адвокат подозреваемого предоставил документы о наличии у него [подозреваемого] психического заболевания, в связи с чем ранее проходил соответствующее лечение. На их основе назначена судебно-психиатрическая экспертиза, по итогам которой будет дана юридическая оценка», — сообщили в УВД. В милиции отметили, что подозреваемый на время проведения экспертизы будет находиться под конвоем. При этом, в УВД Джалал-Абадской области опровергли информацию о том, что мужчину отпустили из под стражи. Подозреваемый в убийстве Сумаи Хосилжановой. Фото: пресс-служба МВД Сумая Хосилжанова пропала 18 ноября, отправившись в школу, а спустя 10 дней её нашли мертвой. Данный факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство» и вели расследование. 23 декабря в УВД Джалал-Абадской области сообщили, что задержали подозреваемого в похищении и убийстве девочки. Задержанным оказался 48-летний местный житель, который «проживал один, в одном из сел Сузакского района, в разводе около 10 лет». По данным милиции, в ходе допроса он дал признательные показания и сообщил подробности преступления. «По предварительным данным, 18 ноября мужчина подкараулил Сумаю и обманом привел к себе домой. После этого на протяжении нескольких дней злоумышленник держал похищенную девочку, в подвале своего дома. Имеются данные, подтверждающие, что он издевался над ребенком, связал скотчем, держал в холоде. Через несколько дней девочка умерла, после этого, с целью скрыть следы преступления, подозреваемый ночью вынес тело и выбросил на берегу реки. Одежду и школьные принадлежности сжег», — сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

