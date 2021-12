Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов дал интервью изданию «Новые лица». В нём он опроверг слухи о том, что связан и как-либо контактировал с сыном беглого президента Курманбека Бакиева Максимом Бакиевым. Эдиль Байсалов дает интервью изданию «Новые лица». Скриншот с видео. Байсалов отметил, что с «Максимом Бакиевым не знаком и не имеет каких-либо связей». «Я не хочу сказать, что многие так [про связь Байсалова и Максима Бакиева] думают. Я считаю, что некоторые идиоты откровенно расписываются в своей абсолютной какой-то просто некомпетентности и прочее. Одно дело, когда анонимные комментарии, но я был настолько удивлен, когда вроде уважаемые люди распространяют такие фейки или “подтверждают” это, ну не считая некоторых шизофреников, которые там за рубежом находятся. Все же несерьезно унижать себя, опровергая или доказывая. Это глупость большая. Все, кто меня хорошо знает, понимают, что это просто невозможно», — сказал он. По словам Байсалова, будучи послом Кыргызстана в Великобритании, он часто думал какая у него будет реакция при встрече с сыном беглого президента. «[При встрече] я бы подошел к нему как посол, как минимум поздоровался. Вы ведь знаете, это очень сложный юридический вопрос. В свое время я тоже был беженцем», — отметил он. Кроме того, Байсалов рассказал, что касался вопросы экстрадиции сына Максима Бакиева на родину и отметил, что «содержание двусторонних отношений с Британией сводилось практически только к этому вопросу». Однако, по мнению Байсалова, уголовные дела по Бакиевым были провалены. «Эти дела были нарублены топором. Все было сделано для того, чтобы доказать, что это было не правосудие, а является политической вендеттой», — считает он. При этом он отметил, что вопрос об экстрадиции Максима Бакиева остается актуальным. «Говоря о прошлом, мы не знаем, кто прав, а кто виноват. Но вот о чем можно говорить, так это о том, что Максим Курманбекович должен нашему народу денег. Он, наверное, и сам этого не будет отрицать», — отметил Байсалов. 7 апреля 2010 года в результате народных волнений, в ходе которых погибли 87 человек, власть во главе с Курманбеком Бакиевым была свергнута. Вместо них к власти пришло Временное правительство, возглавляемое Розой Отунбаевой. Бакиев же со своей семьё бежали в Беларусь, где беглый президент проживает до сих и даже получил гражданство этой страны. Младший сын беглого президента Максим Бакиев живет в Великобритании. В графстве Суррей у него есть поместье за $5 млн. В том же регионе он занимается джиу-джитсу — в 2019 году он даже стал чемпионом на лондонском чемпионате. Он участвовал в нем от спортклуба из графства Суррей — под именем Макса Бакаева. Сын беглого президента Бакиева — Максим Бакиев (слева). Бакиев, его родственники и другие приближенные лица обвинены в следующих преступлениях: Незаконное приобретение особых привилегий для разработки месторождения Джеруй и его дальнейшей продажи третьим лицам;

Присвоение более 2 млрд сомов от клиентов «Азия Универсал Банка» и Социального фонда Кыргызской Республики;

Принуждение к продаже 20% акций компании «Иссык-Куль»;

Незаконное присвоение Максимом Бакиевым и приближенными к нему лицами нежилого здания размером в 904,6 м² и 0,385 га земли, расположенных рядом с издательством «Учкун» по адресу: Бишкек, улица Ибраимова, 24;

Отмывание (легализация) денег и их обнаружение в ячейках «Азия Универсал Банка» и «Кыргызинвестбанка»;

Отмывание (легализация) преступных доходов иностранных граждан через «Манас Банк» и компании «Киммел», «Мавал Актив»;

Убийство и нанесение телесных повреждений гражданам 7 апреля 2010 года на главной площади Ала-Тоо Бишкека. Суд Кыргызстана заочно приговорил Курманбека Бакиева к 30 годам заключения. Такой же срок получил его старший сын Марат Бакиев. А его родной брат Жаныш Бакиев и сын Максим Бакиев заочно приговорены к пожизненному заключению.

