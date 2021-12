За последние несколько дней в кыргызской политике несколько раз упоминалось имя российского императора Петра I. С ним себя успел сравнить Алымкадыр Бейшеналиев, отмечая, что всех реформаторов ненавидят. Однако, с кандидатурой Бейшеналиева как местного Петра I не согласен зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов. По его мнению, Петр I в Кыргызстане — это президент Садыр Жапаров. Рассказываем, почему это кыргызские политики стали вспоминать российского императора. Алымкадыр Бейшеналиев, Петр I и Садыр Жапаров. Петр I — Бейшеналиев Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 21 декабря, комментируя критику в свой адрес и требования медиков о своей отставки, сравнил себя с Петром I. Он считает, что его, также как и российского императора, ненавидят за реформы, которые он делает в здравоохранении. «Петра I тоже, когда он делал реформы в России, все ненавидели, а история в последующем показала: он делал все правильно. То, что я делаю в течение года, это все для народа […] Президент поддерживает мои реформы. Ведь он для народа пришел, а не для какой-то кучи людей», — сказал министр. Бейшеналиев заявил, что «президент, люди и все медики очень рады», что пришел министр, который «не боится [за свою] репутацию и делает реформы». Здравоохранение при Бейшеналиеве Алымкадыра Бейшеналиева назначили министром здравоохранения в октябре 2020 года, когда правительство возглавил Садыр Жапаров. С тех пор состав правительства, который затем переименовали в кабинет министров, менялся по-крайней мере 3 раза. Но, Бейшеналиев в каждом составе сохранял свой пост, несмотря на критику со стороны медиков и гражданского общества. Критиковали его за оптимизацию больниц по всей стране без широкого общественного обсуждения. Также вызвали возмущение планы объединить Республиканский центр психического здоровья и Республиканский центр наркологии из-за того, что в них уменьшилось количество пациентов. Однако, в прошлом году сотрудники центра наркологии выходили на митинг к зданию минздрава и выступали против объединения, так как в год через них проходит более пяти тысяч человек, а из 180 свободных коек постоянно заняты 94% и больше. Читать по теме: Глава минздрава: Республиканский центр психического здоровья и центр наркологии объединят Кроме того, не поняли инициативу минздрава открыть в здании детской туберкулезной больницы детский сад. Бейшеналиев это объяснил тем, что «там уже два года не было туберкулезных больных». «Во-первых, туберкулезная палочка никогда не живет на стенах, полу и так далее. Это доказано. Второе: там уже два года не было туберкулезных больных. Третье: санэпидстанция и мэрия дали разрешение», — сказал он журналистам. Детский сад в итоге открыли 15 декабря. Он рассчитан на 250 мест. Садыр Жапаров и Алымкадыр Бейшеналиев 15 октября на благотворительном марафоне по сбору средств для запуска Реабилитационного центра для детей с инвалидностью «Алтын балалык». Фото: пресс-служба президента Петр I — Садыр Жапаров Замглавы кабмина Эдиль Байсалов дал интервью изданию «Новые лица». В нём он не согласился с Бейшеналиевым и назвал президента Садыра Жапарова Петром I. «Петр I у нас — Садыр Жапаров, поэтому мы птенцы гнезда Садырова», — сказал Байсалов, сделав отсылку к пушкинской «Полтаве», где писатель называл «птенцами гнезда Петрова» ближайших сподвижников Петра I. Байсалов отметил, что Бейшеналиев пользуется «практически неограниченным доверием президента». «Он [глава минздрава] иногда этим злоупотребляет, скажем так. И президент делает ему замечания. Но на данный момент он пользуется этим доверием и флаг ему в руки. Он покажет или не покажет результат за это будет отвечать сам, потому что он министр Кыргызской Республики», — сказал он. Эдиль Байсалов с президентом Садыром Жапаровым во время дачи присяги новых членов кабмина. Фото: пресс-служба президента. Реформы при Жапарове Садыр Жапаров, который пришел к власти на волне октябрьских событий, сразу же заявил о необходимости провести Конституционную реформу. С этим кыргызстанцы согласились на референдуме — проголосовали за смену формы правления с парламентской на президентскую и приняли новую Конституцию, которая значительно усилила полномочия президента и практически сконцентрировала всю власть в его руках. Кроме того, Жапаров полностью поменял структуру правительства, которое преобразовали в кабинет министров. Согласно новой Конституции, всю исполнительную власть формирует президент. За 2021 год состав и структуру правительства меняли как минимум два раза. Объяснили это тем, что кабмин будет быстрее работать и называли это оптимизацией. В результате оптимизации в феврале этого года некоторые министерства объединили и сократили количество ведомств с 22 до 16. Однако, позже, в октябре, структуру кабмина вновь изменили, а некоторые ведомства министерства, объединенные в одно, вновь разъединили. Например, так случилось с министерством здравоохранения и министерством труда и соцразвития. Читать по теме: Байсалов: Президент только сейчас начинает работать — первый год его правления ушел на конституционную реформу Переидентификация кыргызского общества и культ «Умай эне». Какие реформы пообещал кыргызстанцам Садыр Жапаров? Кто такой Петр I? Петр I, которого прозвали «Великим», был первым Всероссийским императором. В историю России он вошел, как великий реформатор, прорубивший «окно в Европу» и сделавший Россию империей. Чаще всего к его основным заслугами причисляют создание регулярной армии и флота, победу в Северной войне, которая открыла выход России к Балтийскому морю, что позволило Петру I получить титул императора.

