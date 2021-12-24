Петр I — Бейшеналиев

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 21 декабря, комментируя критику в свой адрес и требования медиков о своей отставки, сравнил себя с Петром I.

Он считает, что его, также как и российского императора, ненавидят за реформы, которые он делает в здравоохранении.

«Петра I тоже, когда он делал реформы в России, все ненавидели, а история в последующем показала: он делал все правильно. То, что я делаю в течение года, это все для народа […] Президент поддерживает мои реформы. Ведь он для народа пришел, а не для какой-то кучи людей», — сказал министр.

Бейшеналиев заявил, что «президент, люди и все медики очень рады», что пришел министр, который «не боится [за свою] репутацию и делает реформы».

Здравоохранение при Бейшеналиеве

Алымкадыра Бейшеналиева назначили министром здравоохранения в октябре 2020 года, когда правительство возглавил Садыр Жапаров. С тех пор состав правительства, который затем переименовали в кабинет министров, менялся по-крайней мере 3 раза. Но, Бейшеналиев в каждом составе сохранял свой пост, несмотря на критику со стороны медиков и гражданского общества.

Критиковали его за оптимизацию больниц по всей стране без широкого общественного обсуждения. Также вызвали возмущение планы объединить Республиканский центр психического здоровья и Республиканский центр наркологии из-за того, что в них уменьшилось количество пациентов.

Однако, в прошлом году сотрудники центра наркологии выходили на митинг к зданию минздрава и выступали против объединения, так как в год через них проходит более пяти тысяч человек, а из 180 свободных коек постоянно заняты 94% и больше.

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Кроме того, не поняли инициативу минздрава открыть в здании детской туберкулезной больницы детский сад. Бейшеналиев это объяснил тем, что «там уже два года не было туберкулезных больных».

«Во-первых, туберкулезная палочка никогда не живет на стенах, полу и так далее. Это доказано. Второе: там уже два года не было туберкулезных больных. Третье: санэпидстанция и мэрия дали разрешение», — сказал он журналистам.

Детский сад в итоге открыли 15 декабря. Он рассчитан на 250 мест.