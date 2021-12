Сотрудники ГКНБ, выезжая из территории Первомайского райсуда Бишкека, переехали ногу родной сестры экс-депутата Бактыбека Калмаматова. Об этом в интервью изданию 24.kg сообщила супруга политика Айым Камчыбекова. На видео видно как толпа сторонников и родственников экс-депутата преграждали путь машине, на которой сотрудники ГКНБ увозили Калмаматова. Машина не прекращая движение позже резко выехала сквозь толпу, в которой была сестра политика. В тот момент послышались крики, толпа растеснилась, а машина выехала за ворота. «Сестра хотела попрощаться с братом. Прошел уже час после инцидента, но до сих на место не приехала следственно-оперативная группа, чтобы зафиксировать автонаезд. Переехали правую ногу. Прилив крови говорят сильный, и ее забрали на скорой помощи», — сказала Камчыбекова. Суд и задержание Калмаматова Первомайский райсуд сегодня 24 декабря водворил Калмаматова в СИЗО ГКНБ до 9 февраля 2022 года. Политика подозревают в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды из-за какого-то выступления, но само видео ему не показали. «Для этой статьи нужно заключение лингвистической экспертизы. Его ему тоже не показали. Это надуманное обвинение. Понятное дело, что это политическое давление», — говорила его адвокатесса Айым Камчыбекова. Также Камчыбекова рассказала изданию Kaktus.Media, что политика подозревают в использовании поддельного загранпаспорта. Она добавила, что Калмаматова допрашивали более 10 часов без перерыва, «хотя по закону имеют право допрашивать не более 8 часов». Калмаматова задержали 22 декабря, когда он с другими политиками собирался на малый хадж в Саудовскую Аравию. Он записал видеообращение после того, как сотрудники ГКНБ ему вручили повестку на допрос. Он сообщил, что пограничники не выпустили его из страны. В тот момент пришли сотрудники спецслужбы и забрали его в главное управление ГКНБ. В повестке отмечалось, что Калмаматова вызывают на допрос в качестве свидетеля. Читать по теме: Экс-депутата Бактыбека Калмаматова прячут, его сторонников не пускают на заседание суда. Что происходит? Кто такой Калмаматов? Бактыбек Калмаматов был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва. Он также баллотировался на президентские выборы в этом году и набрал более 0,5%. Он тогда заявлял, что Садыр Жапаров пытается узурпировать власть. Экс-депутат также критиковал Жапарова за изменение Конституции, назвав предложенный проект «абсолютно ханским правлением». На прошедших 28 ноября парламентских выборах Калмаматов баллотировался в составе партии «Азаттык» и на дебатах критично высказывался о действующей власти. Партия не смогла набрать достаточное количество голосов и не получила мандаты в Жогорку Кенеше.

