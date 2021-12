В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщила журналисту «Клоопа», что в столице задержали подозреваемых, устроивших драку и перестрелку 22 декабря. По данным милиции, сообщение о групповой драке на бульваре Эркиндик поступило в милицию вечером 22 декабря. На место выехали сотрудники милиции, которые нашли там три гильзы от газо-травматического пистолета и три гильзы от охотничьего ружья. Факт зарегистрировали в журнале учета информации по статье «Хулиганство». Во время розыска милиция задержала шесть мужчин, подозреваемых в участии в драке. Сотрудники милиции также нашли у задержанных ружье «Сайга-12» и назначили экспертизы. Всех задержанных водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Розыск остальных участников драки продолжается.

