Депутат Дастан Бекешев 24 декабря на своей странице в фейсбук опубликовал список законопроектов, которые 22 декабря успел принять уходящий шестой созыв Жогорку Кенеша.

По словам Бекешева, среди важных проектов депутаты приняли поправки в бюджетный кодекс, который лишает парламент полного контроля использования бюджетных средств и увеличивает резервный фонд президента до 2% от доходов республиканского бюджета.

«В 2022 году планируется, что республиканский бюджет составит 281 млрд сомов и соответственно, президент сможет самостоятельно распорядится 2,8 миллиардами сомами», — сообщил Бекешев.

Парламент также принял и республиканский бюджет на 2022 год, который, считает Бекешев, «получился очень амбициозным». Однако, по словам депутата, пополнять бюджет будут через налоги.

Депутаты также проголосовали в третьем чтении за принятие нового Налогового кодекса, который не раз подвергался критике со стороны бизнес-сообщества. Бекешев отметил, что документ приняли со второй попытки уже вечером 22 декабря.

Также депутаты приняли «положение о толковании законов». Как пояснил Бекешев, это положение говорит о том, как именно будут готовиться законопроекты о толковании законов.

Успели депутаты принять и конституционный закон о регламенте Жогорку Кенеша уже для седьмого созыва.

«Если депутат от одномандатного округа войдёт в депутатскую группу, то выйти он оттуда не сможет. Выход из депутатской группы повлечет отзыв мандата», — отметил нардеп.

Кроме этого парламент принял проект о бюджете Социального фонда на 2022 год. Однако в проекте не предполагается увеличения пенсий до размеров прожиточного минимума. При этом, как отметил Бекешев, к 2023 году согласно Конституции пенсии должны увеличиться.

Что еще приняли депутаты:

  • предоставление в аренду малопродуктивных земель и земель пастбищ до 20 лет с последующим продлением;
  • возможность переименования улиц именами великих и денежных;
  • о виртуальных активах, по этому закону майнинг криптовалюты становится законным. Расписываются правила майнинга;
  • постановление об отстранении судьи Верховного суда, который был принят с пятой попытки.

Депутаты нового созыва Жогорку Кенеша должны были дать свою присягу 23 декабря. Однако этого не состоялось, так как Центральная избирательная комиссия приостановила регистрацию депутатов из-за судебных разбирательств, связанных с выборами.

По словам Бекешева, депутаты шестого созыва будут работать еще как минимум неделю.

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