Депутат Дастан Бекешев 24 декабря на своей странице в фейсбук опубликовал список законопроектов, которые 22 декабря успел принять уходящий шестой созыв Жогорку Кенеша. По словам Бекешева, среди важных проектов депутаты приняли поправки в бюджетный кодекс, который лишает парламент полного контроля использования бюджетных средств и увеличивает резервный фонд президента до 2% от доходов республиканского бюджета. «В 2022 году планируется, что республиканский бюджет составит 281 млрд сомов и соответственно, президент сможет самостоятельно распорядится 2,8 миллиардами сомами», — сообщил Бекешев. Парламент также принял и республиканский бюджет на 2022 год, который, считает Бекешев, «получился очень амбициозным». Однако, по словам депутата, пополнять бюджет будут через налоги. Депутаты также проголосовали в третьем чтении за принятие нового Налогового кодекса, который не раз подвергался критике со стороны бизнес-сообщества. Бекешев отметил, что документ приняли со второй попытки уже вечером 22 декабря. Также депутаты приняли «положение о толковании законов». Как пояснил Бекешев, это положение говорит о том, как именно будут готовиться законопроекты о толковании законов. Успели депутаты принять и конституционный закон о регламенте Жогорку Кенеша уже для седьмого созыва. «Если депутат от одномандатного округа войдёт в депутатскую группу, то выйти он оттуда не сможет. Выход из депутатской группы повлечет отзыв мандата», — отметил нардеп. Кроме этого парламент принял проект о бюджете Социального фонда на 2022 год. Однако в проекте не предполагается увеличения пенсий до размеров прожиточного минимума. При этом, как отметил Бекешев, к 2023 году согласно Конституции пенсии должны увеличиться. Что еще приняли депутаты: предоставление в аренду малопродуктивных земель и земель пастбищ до 20 лет с последующим продлением;

возможность переименования улиц именами великих и денежных;

о виртуальных активах, по этому закону майнинг криптовалюты становится законным. Расписываются правила майнинга;

постановление об отстранении судьи Верховного суда, который был принят с пятой попытки. Депутаты нового созыва Жогорку Кенеша должны были дать свою присягу 23 декабря. Однако этого не состоялось, так как Центральная избирательная комиссия приостановила регистрацию депутатов из-за судебных разбирательств, связанных с выборами. По словам Бекешева, депутаты шестого созыва будут работать еще как минимум неделю.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!