Администрация президента призвала политика Исмаила Исакова воздержаться от «голословных обвинений» с упоминанием главы государства.

«Возможно, Исмаил Исаков так говорит, чтобы придать значимость данному вопросу. В любом случае призываем воздержаться от голословных заявлений с упоминаем Главы государства. Президент неоднократно отмечал, что независимо от статуса и положения перед законом все должны быть равны. Поэтому следствие должно подробно разобраться в этом деле и поставить точку», — цитирует ее 24.kg.

Почему?

Ранее Исмаил Исаков, лидер партии «Азаттык», заявил, что задержание его однопартийца Бактыбека Калмаматова произошло «по указу президента»

«Власти всем нам показывают: если будете выступать с критикой власти, говорить открыто о недостатках в ее работе, окажетесь, как Калмаматов, в СИЗО. Хотят закрыть ему рот. Хотят, чтобы, как в Туркменистане, все поклонялись им. Других целей нет», — считает политик.

Исмаил Исаков — бывший министр обороны Временного правительства, экс-депутат пятого созыва.

Задержание Калмаматова

Экс-депутата Бактыбека Калмаматова задержали 22 декабря, когда он с другими политиками собирался на малый хадж в Саудовскую Аравию. Он записал видеообращение после того, как сотрудники ГКНБ ему вручили повестку на допрос.

Он сообщил, что пограничники не выпустили его из страны. В тот момент пришли сотрудники спецслужбы и забрали его в главное управление ГКНБ. В повестке отмечалось, что Калмаматова вызывают на допрос в качестве свидетеля.

Позже выяснилось, что политика подозревают в разжигании расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды.

По словам адвокатессы политика Айым Камчыбековой, Калмаматова задержали на двое суток до избрания меры пресечения и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Политика подозревают в возбуждении розни из-за какого-то выступления, но само видео ему не показали.

«Для этой статьи нужно заключение лингвистической экспертизы. Его ему тоже не показали. Это надуманное обвинение. Понятное дело, что это политическое давление. Завтра будет суд», — говорила адвокатесса.

Также Камчыбекова рассказала изданию Kaktus.Media, что политика подозревают в использовании поддельного загранпаспорта. Она добавила, что Калмаматова допрашивали более 10 часов без перерыва, «хотя по закону имеют право допрашивать не более 8 часов».

Кто такой Калмаматов?

Бактыбек Калмаматов был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва. Он также баллотировался на президентские выборы в этом году и набрал более 0,5%. Он тогда заявлял, что Садыр Жапаров пытается узурпировать власть.

Экс-депутат также критиковал Жапарова за изменение Конституции, назвав предложенный проект «абсолютно ханским правлением».

На прошедших 28 ноября парламентских выборах Калмаматов баллотировался в составе партии «Азаттык» и на дебатах критично высказывался о действующей власти.