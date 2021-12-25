«Все налоговые поступления должны идти в государственный бюджет, сокрытие налогов будет восприниматься как государственная измена», — сказал на заседании кабмина его глава Акылбек Жапаров.

Жапаров заявил, что вывод экономики из «тени» поможет увеличить налоговые поступления.

*В 2020 году компанию «МИС», связанную с женой Акылбека Жапарова, подозревали в уклонении от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. В 2017 году ГКНБ также сообщал, что супруга Жапарова владеет акциями «МИС». Согласно сайту минюста, Анара Жапарова руководитель компаний «АЙС МАКС», «Тридас», «ДАМАС-ФАРМ», «Дамас Ала-Тоо», «Алма Агро» и «Тридас Милк». В «Дамас Ала-Тоо» кроме Жапаровой есть еще один учредитель — «Глобалико Холдингс», указанный в торгово-промышленной палате как отель «Дамас». Финпол сообщал, что компании, принадлежащие супруге Жапарова, нанесли ущерб государству на сумму 90 миллионов сомов — известно, что 28 миллионов сомов она вернула государству.

«Кабинет министров не увеличивает размер налогов и не вводит дополнительные налоги. Единственное требование государства – платить налоги в бюджет, не скрывая их истинный размер», — сказал он.

В качестве примера он привел алкобизнес.

«К примеру, объем налоговых отчислений, поступающих от алкогольной сферы, уменьшается с каждым годом. При этом спрос, а также количество выпускаемой алкогольной продукции, увеличивается. Следовательно, разница налоговых поступлений идет не в казну, а скрывается. Мы выступаем против такого», — заявил глава кабинета министров.

По мнению президента Садыра Жапарова, неуплата налогов в Кыргызстане должна стать серьезным преступлением.

«Налоги – главный источник пополнения государственной казны. Налоги способствуют обеспечению процветания и благополучия собственных граждан», — сказал он.

Он также рассказал, что за 2021 год доходы бюджета составили 162 млрд сомов, что на 47 млрд сомов больше, чем в прошлом году. При этом, новых налогов не придумывали, а средства нашли благодаря изменению системы управления и уменьшению коррупции.

А что в Кыргызстане с налогами?