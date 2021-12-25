Кыргызстанец Александр Волкодав стал финалистам российского песенного шоу «Голос». В полуфинале он спел песню «Черный ворон».
По итогам зрительского голосования из восьми полуфиналистов были выбраны только четыре.
- Александр Волкодав;
- Алишер Каримов;
- Элина Пан;
- Ернар Садирбаев.
До полуфинала Волкодав спел песни Supergirl, The Sound Of Silence и «Полонез».
Певец ранее написал песню и выпустил клип про Бишкек на русском и кыргызском языках.
Он не первый финалист «Голоса» из Кыргызстана. в пятом сезоне финалистом стал Кайрат Примбердиев, получив третье место в итоге.
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