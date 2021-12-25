Кыргызстанец Александр Волкодав стал финалистам российского песенного шоу «Голос». В полуфинале он спел песню «Черный ворон».

По итогам зрительского голосования из восьми полуфиналистов были выбраны только четыре.

Александр Волкодав;

Алишер Каримов;

Элина Пан;

Ернар Садирбаев.

До полуфинала Волкодав спел песни Supergirl, The Sound Of Silence и «Полонез».

Певец ранее написал песню и выпустил клип про Бишкек на русском и кыргызском языках.

Он не первый финалист «Голоса» из Кыргызстана. в пятом сезоне финалистом стал Кайрат Примбердиев, получив третье место в итоге.