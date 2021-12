Зампредседателя кабинета министров Эдил Байсалов в интервью «Новым лицам» заявил, что хочет перенять российский законопроект об иностранных агентах. «Я уже давно, еще когда в матушке-России обсуждался законопроект об иностранных агентах, я здесь тоже говорил Why not? почему бы и нам это не перенять. Потому что эти правозащитные организации (НПО) в принципе прозрачны», — заявил Байсалов. Он подчеркнул, что каждая копейка, которая поступает на их банковский счет, каждый блокнот или листовка и так обозначаются «клеймом, что это оплачено Европейским союзом, ООН или ОБСЕ или другим». «Все обсуждают 100 тысяч несчастных долларов, которые поступают трем калекам-инвалидам. Я вам скажу, в страну поступают сотни миллионов других денег, миллиарды уже поступили, на совсем другие цели, непонятно откуда. Давайте разберемся», — предложил Байсалов. Зампредседателя кабмина обеспокоен тем, что «все кому не лень тянут бедный нищий Кыргызстан в какую-то другую сторону». «Кыргызстан входит в десятку беднейших стран мира. Люди приходят, направляют свои деньги сюда и дербанят нашу страну. Я говорил ровно об этом. Давайте разберемся, кто и на какие цели отправляет в нашу страну деньги», — сказал Байсалов. Ранее он критиковал НПО и заявил, что неправительственные организации должны «отказаться от курса на конфронтацию», если они рассчитывают на сотрудничество с госорганами. «Пришло время положить конец бесконтрольному финансированию всякими внешними силами наших гражданских и общественных организаций. […] Мы сами будем определять, по каким именно проблемам и в каком объеме мы нуждаемся в получении поддержки и помощи. Пришло время положить конец “синдрому зависимости”», — заявил в ноябре чиновник. Байсалов отметил, что соответствующие поправки уже приняты, но если появится необходимость, будут приняты и другие дополнительные меры. Закон об НКО В июне 2021 года президент Садыр Жапаров подписал резонансные изменения в закон «О некоммерческих организациях». Эти изменения в законе обязывают все некоммерческие организации (НКО) обнародовать подробную отчетность о своей деятельности. Вместе с этим, НКО, которые получают средства на безвозмездной основе, обязаны ежегодно до 1 апреля размещать на сайте налогового органа сводную информацию за предыдущий год об источниках дохода, а также их расходовании. Также, согласно поправкам в закон, НКО обязаны предоставлять данные о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе. Форму и порядок размещения информации определяет кабинет министров. При этом, под все эти пункты не попадают некоммерческие организации государственных и муниципальных учреждений.й Пока неизвестно, как именно будет работать этот закон, однако уже разработана форма отчетности для неправительственных организаций. Читать по теме: Жапаров подписал поправки в закон о некоммерческих организациях. Что это значит? «Противоречит обязательствам Кыргызстана». Евросоюз обеспокоен принятием скандальных законов о фейках и НКО

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!