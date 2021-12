Власти Кыргызстана в декабре этого года приняли решение снести гостиницу «Иссык-Куль» в Бишкеке. Она была построена в 1984 году к 60-летию образования Киргизской ССР. После развала СССР гостиница начала приходить в упадок — в 90-х в ней все еще проводили мероприятия и принимали гостей, но потом ее забросили. По данным управделами президента, сейчас здание находится в аварийном состоянии и может в любой момент обрушиться. «Клооп» решил вспомнить, как выглядел советский отель в свои лучшие годы. Эти фотографии опубликовал паблик bishkek_kg. Так выглядел «Иссык-Куль» в 1986 году. Большой концертный зал, кожаные кресла и бильярдный стол. Везде чистота и порядок. Долгое время гостиница носила статус памятника архитектуры и была на балансе управделами президента. В апреле 2021 года мэрия Бишкека лишила гостиницу «Иссык-Куль» статуса архитектурного памятника. «Дальнейшая эксплуатация этого здания опасна и невозможна. Более того, оно представляет опасность для окружающих. Несмотря на огороженность, на территорию очень часто приходят горожане, здание может обрушиться в любой момент, и находящиеся на территории гостиницы люди могут пострадать», — заявили в управделами президента. По данным ведомства, для реконструкции гостиницы «потребовалась бы сумма, которая практически соразмерна строительству нового здания».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!