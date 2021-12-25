Власти Кыргызстана в декабре этого года приняли решение снести гостиницу «Иссык-Куль» в Бишкеке. Она была построена в 1984 году к 60-летию образования Киргизской ССР.

После развала СССР гостиница начала приходить в упадок — в 90-х в ней все еще проводили мероприятия и принимали гостей, но потом ее забросили. По данным управделами президента, сейчас здание находится в аварийном состоянии и может в любой момент обрушиться.

«Клооп» решил вспомнить, как выглядел советский отель в свои лучшие годы. Эти фотографии опубликовал паблик bishkek_kg.

Так выглядел «Иссык-Куль» в 1986 году. Большой концертный зал, кожаные кресла и бильярдный стол. Везде чистота и порядок.

Долгое время гостиница носила статус памятника архитектуры и была на балансе управделами президента. В апреле 2021 года мэрия Бишкека лишила гостиницу «Иссык-Куль» статуса архитектурного памятника.

«Дальнейшая эксплуатация этого здания опасна и невозможна. Более того, оно представляет опасность для окружающих. Несмотря на огороженность, на территорию очень часто приходят горожане, здание может обрушиться в любой момент, и находящиеся на территории гостиницы люди могут пострадать», — заявили в управделами президента.

По данным ведомства, для реконструкции гостиницы «потребовалась бы сумма, которая практически соразмерна строительству нового здания».