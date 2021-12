Администрация президента сообщила, что по инициативе Садыра Жапарова город Исфана переименуют в Раззаков — в честь Исхака Раззакова, советского партийного деятеля, первого секретаря ЦК компартии КССР. В 2010 году он посмертно был признан героем Кыргызстана. «В этом году в честь 110-летия Раззакова я решил переименовать Исфану в город Раззаков», — сказал Садыр Жапаров 25 декабря на заседании кабмина. Ранее, аэропорт Исфаны также получил название Раззаков. Аналогичное название дали подстанции в Лейлеке — все при правлении Жапарова. В Бишкеке имя Исхака Раззакова носит политехнический университет, а в 2015 году режиссером Алимом Токторовым был снят фильм о советском партийном деятеле. Исхак Раззаков родился в 25 октября 1910 года в селе Хорасан в нынешней Баткенской области, рано остался сиротой. Вырос в детдоме Ходжента, в городе на севере Таджикистана. После детдома отправился учиться в Узбекистан, потом — в Москву. Обучение в Москве оканчивает в 1936 году и приступает к партийной работе. С 1939 года Раззаков был партийным деятелем в Узбекистане (УССР), пока в 1946 его не назначают председателем Совета министров КССР (Кыргызстан). Спустя пять лет он станет секретарем ЦК КССР, где он проработает еще 11 лет. После он продолжит партийную деятельность — в различных советах СССР. 19 марта 1979 года Раззакова не станет — он скончается в Москве. Только в 2000 году он был перезахоронен в Кыргызстане, на Ала-Арчинском кладбище. «Бишкек 140»: Что нужно знать об Исхаке Раззакове, Гапаре Айтиеве и Петре Шубине

