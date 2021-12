Президент Садыр Жапаров 25 декабря в отчете о проделанной работе кабмина заявил, что обеспокоенность о том, что «Кыргызстан движется из демократического острова в Центральной Азии в авторитарное государство» безосновательна. Садыр Жапаров в кабмине. Фото: Пресс-служба президента Садыр Жапаров и Акылбек Жапаров на заседании кабинета министров. Фото: Пресс-служба президента Заседание кабинета министров. Фото: Пресс-служба президента Он заверил, что Кыргызстан останется страной, которая придерживается всех самых демократических принципов в Центральной Азии. Свою речь Жапаров начал с того, что он придерживался принципа равных выборов, когда участвовал в президентской гонке. «На парламентских выборах 4 октября мы старались не допускать ошибок. Прежде всего, я начал с себя. Я сдал свои полномочия и пошел участвовать на президентских выборах. Я придерживался принципа равных выборов. Я объехал все районы и слушал людей. Мы полностью исключили “Форму 2” на выборах», — сказал он на заседании кабмина. Парламентские выборы 28 ноября, по словам президента, «тоже были честными». «Протестующие пересчитали бюллетени по каждому участку. Раньше такого не было. В ночь выборов бюллетени были заполнены. Вы можете и сейчас пойти пересчитать», — предложил Жапаров. Глава государства заявил, что депутатам пора перестать играть в грязные игры вроде «у меня украли голос» или «выборы были сфальсифицированы». По его словам, так отдельные партии и люди пытались дестабилизировать общество ради личного интереса. «Эти выборы стали для всех уроком! Культура выборов в нашей стране будет расти. Мы видели, кто победит на выборах. Прошел Эрулан Кокулов, который не потратил ни единого сома, а поэт без денег Мирлан Самыйкожо прошел по одномандатному округу. Это молодые люди, никогда не работавшие на госслужбе. Условия для выборов будут и дальше меняться. Теперь это новый шаг к тому, чтобы люди больше знали о программах развития, вместо того, чтобы бросать камни в чей-то огород, клеветать на них или распространять слухи», — сказал глава государства. Жапаров также заявил, что людям не нужно никого критиковать. При этом он еще раз сделал акцент на том, что в Кыргызстане «рейтинг демократии намного выше, чем во многих других странах». В начале декабря международная организация CIVICUS в своем ежегодном отчете Глобального альянса гражданского общества отметил, что правительства центральноазиатских стран продолжают ограничивать пространство для гражданского общества, применяя тактику преследования и запугивания журналистов и правозащитников. «Все более авторитарное руководство было зафиксировано при новом президенте Кыргызстана», — отметили в глобальном альянсе. Международные правозащитные организации также высказывали свои опасения в том, что в Кыргызстане устанавливается авторитарный режим управления. Неправительственная организация Freedom House опубликовала свой доклад, в котором впервые за последние 11 лет включила Кыргызстан в категорию несвободных стран. «Статус Кыргызстана снизился с “частично свободного” до “несвободного”, потому что последствия глубоко несовершенных парламентских выборов сопровождались серьезным политическим насилием и запугиванием, и завершились тем, что власть захватил лидер националистов и осужденный преступник, освобожденный из тюрьмы сторонниками», – сообщили правозащитники в отчете. Читать по теме: Кыргызстан стал более авторитарным при новом президенте — CIVICUS Не авторитаризм, а ответственность властей — пресс-секретарь президента прокомментировал отчет CIVICUS

