Кабинет министров объявил дни с 1 по 9 января нерабочими для кыргызстанцев, работающих по пятидневному графику. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что выходной день 15 января 2022 года перенесли на рабочий день 4 января 2022 года, а выходной день 26 февраля — на рабочий день 5 января. Также вместо 26 марта кыргызстанцы отдохнут 6 января. «Стоит отметить, что в связи с тем, что 1, 5 и 9 мая также являются праздничными нерабочими днями, а празднование Орозо айта выпадает на первые числа мая минтруда внесло предложение объявить период с 1 по 9 мая нерабочими днями», — добавили в кабмине. Кроме того, в правительстве «в связи с обилием праздников» хотят пересмотреть статус некоторых нерабочих дней. В ведомства рассматривается вопрос вынесения на общественное обсуждение законопроекта по пересмотру статуса 23 февраля, 7 апреля и 7-8 ноября. При этом глава кабмина Акылбек Жапаров отметил, что окончательное решение о переносе майских праздников будет принято в I квартале 2022 года.

