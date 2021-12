Не стало кыргызоведа Юлия Худякова — доктора исторических наук и археолога. Ученый умер в 74 года 24 декабря — у него был коронавирус. Худяков был специалистом в истории кочевых народов Евразии, а в Кыргызстане за вклад в изучение истории кыргызского народа получил ордена «Манас» III степени и «Данакер». Он автор ряда научных трудов о кочевых народах. Например, он написал книги «Кыргызы на просторах Азии», «Древние тюрки и енисейские кыргызы», «Кыргызы в боях и походах». «Загадки Кыргызского каганата еще только начинаются. Недавно была обнаружена очередная стелла с руническими письменами. Вернее, письменами, которые внешне похожи на древнегерманские знаки, но обозначают другой звуковой ряд, это другой язык», — говорил он в 2017 году. Сын художницы, внук философа, потомок жертв ГУЛАГа Юлий Худяков родился 8 декабря 1947 года в Медвежке, что в российской Кемеровской области. Его родителями были геолог Сергей Худяков и художница Ирмгардт Амалия Геккер. Его дед Юлий Геккер, в честь которого кыргызовед был назван, был философом и социологом. Жил в США, женился на Елизавете-Шарлотте Юнкер, немецко-французского происхождения. Предки Геккера переехали в Россию из Западной Европы, а сам он — из России в США и обратно. В советской России Геккер занимался наукой. 16 февраля 1938 года Юлия Геккера арестовали, назвав его «врагом народа» и «шпионом в пользу американского империализма». 28 апреля 1938 года был расстрелян, а реабилитирован — 18 апреля 1957 года. Вслед за ним в ГУЛАГ отправили и жену, и трех из пяти дочерей. В том числе Ирму — мать кыргызоведа Юлия Худякова. Елизавету-Шарлотту Юнкер осудили на восемь лет, трех ее дочерей — на пять. Во время репрессий мать и тетю кыргызоведа отправят в Кыргызскую ССР — год Вера Геккер проведет во фрунзенской тюрьме только за то, что дочь «врага народа». Там же окажется Ирма. «Не все доехали живыми, некоторые сошли с ума. Потянулась долгая зима в Киргизии, началась эпидемия тифа. В камере первое время курильщикам выдавали махорку и бумагу. Вот на ней и сделала наброски с натуры. Даже Тянь-Шань из окна камеры удалось нарисовать…», — рассказывала Ирма Геккер (Худякова). После ее отправили в Сибирь, где в 1942 году в одном из лагерей Ирма встретит своего супруга — геолога Сергея Худякова. В лагере у них появится дочь Вера, а уже в Медвежке сыновья Юлий и Сергей. Юлий Худяков учился в Бурятии, отслужил в армии и уже после отучился в Новосибирском госуниверситете, после получив кандидатскую и докторскую степени. Еще будучи студентом он заинтересовался изучением енисейских кыргызов. Супруга Юлия Худякова Ольга Коршунова тоже изучала историю. Худяков был сотрудником Института археологии и этнографии Российской академии наук и учителем кыргызских археологов Кубатбека Табалдиева и Ороза Солтобаева. В 1983 году Худяков впервые оказался во Фрунзе — его пригласил археолог Исман Кожомбердиев. Позже он не раз посещал Кыргызстан и давал интервью о кыргызской истории журналистам. Кыргызские историки высоко ценят вклад Юлия Худякова в изучение кыргызов. «В начале 1980-х годов, когда руководство Компартии Кыргызстана сознательно принижало, подавляло и связывало кыргызскую историю идеологическими путами и привязывало ее к ложной концепции, Вы как смелый и справедливый ученый из Сибири писали, что эпоха Великого Кыргызского каганата – это звездный час истории кыргызов средневековья, а история кыргызов Тенгир-Тоо (Притяньшанья) – совершенно неотделима от истории енисейских кыргызов», — так пишет о Худякове кыргызский историк Тынчтыкбек Чоротегин, обращаясь к кыргызоведу, как к наставнику. Именно Чоротегин посвятил несколько важных материалов самому Юлию Худякову, рассказывая о сложной биографии его семьи. «Для кыргызского народа Вы стали современным Алмамбетом из Сибири, великим сплотителем, лично углублявшим научные связи между Кыргызстаном и Россией; Вы стали мощным мостом дружбы между нашими народами», — написал Чоротегин в своем письме на смерть кыргызоведа. Посмотреть интервью Худякова о кыргызах:

