В Кыргызстане количество ДТП с участием детей увеличилось на 43%, чем в 2020 году. Об этом 25 декабря на заседании кабинета министров сообщил президент Садыр Жапаров. Автобус №8 попал в ДТП в Бишкеке. Фото: АКИпресс «Специалисты говорят, что в основном это связано с отсутствием культуры вождения водителей. А точнее: превышение скорости;

неправильное маневрирование водителей на дороге;

выезд на полосу встречного движения;

вождение в нетрезвом состоянии — в результате происходит много аварий. Что касается территорий, то аварии в основном регистрируются на дорогах, соединяющих города и села, на трассах Бишкек-Торугарт, Бишкек-Ош, Бишкек-Талас», — рассказал глава государства. Жапаров подчеркнул, что количество нарушений в стране, где расположены камеры проекта «Безопасный город», уменьшилось на 30-40%. По этой причине президент поддержит второй этап проекта. «Основными причинами аварий являются не только покупка водительских прав или плохая подготовка в автошколах, но и вся коррумпированная система — схема», —заявил он. По его словам, эта проблема — задача не только Государственной автоинспекции, это проблема всех государственных структур, органов местного самоуправления, местных властей и соцструктур. «Это общенародная борьба. Надо каждый день предупреждать тех, кто садится за руль: “Езжайте медленно, не употребляйте алкоголь, не проезжайте на красный, не торопитесь”. Жизнь дается только один раз. Давайте все соблюдать правила дорожного движения и жить, никому не причиняя вреда», — сказал президент. Ранее в МВД сообщали, что за девять месяцев 2021 года было зарегистрировано порядка пяти с половиной тысяч автомобильных аварий, погибли около 600 человек. По сравнению с прошлым годом количество ДТП увеличилось на 29,2%, количество пострадавших на 31%, количество погибших на 15,3%. В Бишкеке прошел марш памяти жертв ДТП – фото

