Фото: Федерация алыша Международный гран-при по борьбе на поясах алыш прошел в Бишкеке 21 октября — для участия прибыли спортсмены не только соседних стран, но и, например, Ирана и Украины. Всего спортсменов было 160. Гран-при был посвящен основателю федерации алыш Баяману Эркинбаеву — политику и бизнесмену, который в 2005 году был убит. Соревновались спортсмены в весе от 55 до более 100 килограммов — итого среди победителей 54 спортсмена. Фото: Федерация алыша Кто победители? В классическом стиле среди борцов весом в 60 килограммов: Роман Сапаров, Кыргызстан;

Дооранбек Сапанов, Кыргызстан;

Мухамадали Заиров, Кыргызстан. 70 кг: Манас Усонов, Кыргызстан;

Сыймык Алумкулов, Кыргызстан;

Эрболот Кааров, Кыргызстан. 80 кг: Нурсейит Тагайбек уулу, Кыргызстан;

Мадаминбек Шаршеналы уулу, Кыргызстан;

Салими Хади, Иран. 90 кг: Жаныбек Алакулов, Кыргызстан;

Болотбек Туратов, Кыргызстан;

Ойбек Камулов, Кыргызстан; 100 кг: Учкунжон Хурсантов, Узбекистан;

Орозбек Аширов, Кыргызстан;

Акылбек Торобеков, Кыргызстан; Более 100 кг: Кадыр Келсинбеков, Кыргызстан;

Шадман Азими, Иран;

Абозар Джафари, Иран. Фото: Федерация алыша В вольном стиле, 60 кг: Калыс Каюмов, Кыргызстан;

Бекзат Тынчтыкбек уулу, Кыргызстан;

Нурлан Садыралы уулу, Кыргызстан. 55 кг у женщин: Sepideh Babaeirokni, Иран;

Самара Абдумалик кызы, Кыргызстан;

Анара Рыскулова, Кыргызстан. 60 кг у женщин: Меерим Момунова, Кыргызстан;

Fatemeh Fatahijouybari, Иран;

Ольга Дриг, Украина. Фото: Федерация алыша 70 кг: Хабибуло Тынчтык уулу, Кыргызстан;

Ирлан Казбек уулу, Кыргызстан;

Нурсултан Мелис уулу, Кыргызстан. 65 кг у женщин: Mohadeseh Hosseini, Иран;

Нурзат Бахтияр кызы, Кыргызстан;

Бегаим Акбалаева, Кыргызстан. 70 кг у женщин: Reihaneh Gilaniasl, Иран;

Нурзада Мыктыбек кызы, Кыргызстан;

М. Медетбек кызы, Кыргызстан. Фото: Федерация алыша 80 кг: Азизкан Мусабек уулу, Кыргызстан;

Баялы Нуралы уулу, Кыргызстан;

Манас Суйунчубеков, Кыргызстан. 75 кг у женщин: Адина Нурматова, Кыргызстан;

Maryam Ahmadi, Иран;

Феруза Курстанбек кызы, Кыргызстан. Более 75 кг: Нагира Сарбашова, Кыргызстан;

Haniyeh Ashoori, Иран;

Айжан Анарбекова, Кыргызстан. Фото: Федерация алыша 90 кг: Айдос Кулманбетов, Казахстан;

Чынгыз Чалабаев, Кыргызстан;

Нурсултан Бочонов, Кыргызстан; 100 кг: Исламбек Алик уулу, Кыргызстан;

Учкунжон Хурсандов, Узбекистан;

Жанылбек Сейталиев, Кыргызстан. Более 100 кг: Нурсултан Кожагелдиулы, Казахстан;

Арсланбек Турдубеков, Кыргызстан;

Муктарбек Калыбек уулу, Кыргызстан. Фото: Федерация алыша Призовой фонд гран-при составил 540 000 сомов. Их распределили так: 1 место – 15 000 сомов; 2 место – 10 000 сомов; 3 место – 5 000 сомов. Кроме того путем жеребьевки разыграли автомобиль — его получил Манас Усонов, обладатель золота в классическом стиле. А Нагира Сарбашева, обладательница золота в вольном стиле, получила еще 1500 долларов. Фото: Федерация алыша

