Республиканский штаб сообщил, что за сутки умерли два пациента с COVID-19.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 792 смерти из-за коронавирусной инфекции.

Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 44 человек.

Бишкек — 15;

Чуйская область — 18;

Джалал-Абадская область — 2;

Ошская область — 3;

Иссык-кульская область — 5;

Нарынская область — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 184 439 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 25 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 283 пациента. Еще 334 человека находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 48 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 545 человек.