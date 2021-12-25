Республиканский штаб сообщил, что за сутки умерли два пациента с COVID-19.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 792 смерти из-за коронавирусной инфекции.
Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 44 человек.
- Бишкек — 15;
- Чуйская область — 18;
- Джалал-Абадская область — 2;
- Ошская область — 3;
- Иссык-кульская область — 5;
- Нарынская область — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 184 439 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 25 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 283 пациента. Еще 334 человека находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 48 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 545 человек.
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