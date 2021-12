Дизайнер Нурбек Насыранбеков проиллюстрировал цитату зампредседателя кабмина Эдиля Байсалова, который назвал президента Садыра Жапарова Петром I. «Петр I у нас — Садыр Жапаров, поэтому мы птенцы гнезда Садырова», — сказал Байсалов, делая отсылку к пушкинской «Полтаве», где писатель называл «птенцами гнезда Петрова» ближайших сподвижников Петра I. Садыр Жапаров, Бейшеналиев и Петр I. Что происходит?

