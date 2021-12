Человек, который незаконно изготовил кыргызский паспорт для Айеркена Саймаити, стал депутатом айыльного кенеша в Сузакском районе. Об этом рассказали журналисты «Медиахаба» Али Токтакунов и Арген Бактыбек уулу в своем расследовании о кыргызских паспортах. Саймаити — китайский бизнесмен уйгурского происхождения, который вывел около $700 млн из Центральной Азии и был убит в Стамбуле. Его застрелили в кафе в одном из стамбульских отелей вечером 10 ноября 2019 года. Айэркен Саймаити Перед смертью Саймаити передал журналистам документы, которые раскрыли схему подпольной империи грузоперевозок, действовавшей в Кыргызстане и связанной с рядом влиятельных чиновников, в том числе с экс-зампредом таможни Райымбеком Матраимовым. После смерти у Саймаити обнаружили кыргызский паспорт. Этот документ он получил в Сузакском районе Джалал-Абадской области на имя Эркина Самятова. Генпрокуратура передала в суд дело о выдаче Саймаити поддельного паспорта. Ведущему специалисту отдела ОПРН (Отдела паспортизации и регистрации населения) было предъявлено обвинение за «Незаконную выдачу паспорта», «Злоупотребление должностным положением» и «Подделку документов». Дело дошло до Верховного суда. Однако его закрыли в связи с истечением срока давности. Позже обвиняемый в незаконной выдаче паспортов Амирбек Абдыкалыков был избран депутатом Кыз-Колского айыльного кенеша Сузакского района. Скриншот его страницы в фейсбуке Журналисты-расследователи выяснили, что годом ранее Абдыкалыков проходил обвиняемым по такому же делу о незаконной выдаче паспорта. Оказалось, что с его помощью кыргызский паспорт получил экс-депутат Согдийской области Таджикистана Низомхон Жураев, который находится в международном розыске. Его на родине обвиняют в связях с ОПГ и убийством замглавы Генпрокуратуры. Жураева задержали в Украине в 2018 году. При обыске у него обнаружили кыргызский паспорт. «Паспорты Саймаити и Жураева были выданы в 2014 году. Амирбек Абдыкалыков работал в ЦОНе с 2012 по 2018 год. Факты незаконной выдачи кыргызских паспортов иностранным гражданам стали известны случайно — когда Жураева задержали, а Саймаити — убили. Возможно ли, что Абдыкалыков за шесть лет работы незаконно выдал паспорта и другим людям? Правоохранительные органы это не расследовали», — отметил журналист. Сам депутат местного кенеша также подтвердил, что проходил обвиняемым в двух делах о незаконной выдаче паспортов. Он признался, что считает себя виновным наполовину — в том, что проявил халатность. Читать еще: Убийство Саймаити, #REакция, задержание Райыма-миллиона и «список Магнитского». Хронология событий после расследования о клане Матраимовых «Его надо убить». Как киллеры охотились за Айеркеном Саймаити, рассказавшем о контрабандных схемах в Кыргызстане

