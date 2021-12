25 декабря на заседании кабмина Акылбек Жапаров заявил, что совет директоров «Айыл банка» возглавит министр сельского хозяйства. По мнению главы кабмина, так у министра Аскара Джаныбекова «появятся реальные механизмы для развития сельскохозяйственной отрасли», ведь он сможет предоставлять земледельцам технику в лизинг, льготные кредиты. Также, по мнению Жапарова, это поможет министру обеспечивать продовольственную безопасность и планировать посевные земли. Вероятно, что так пытаются обеспечить выполнение гарантий, которые дал глава государства. Ранее президент Садыр Жапаров дал гарантию, что «каждый тыйын, выделенный для крестьян», будет до них доходить. Посещая Джалал-Абадскую область Садыр Жапаров сказал местным жителям, что в 2022 году фермерам будут предоставлять кредиты под 6%. Также он заявил, что лишь 3% от выделяемых государством средств получале фермеры и крестьяне, а 97% получали только крупные бизнесмены, депутаты, министры и губернаторы. Он дал гарантию, что теперь все средства, выделенные животноводам и дехканам, будут получать именно они. «Отныне этот вопрос будет на нашем контроле. С нового года каждый тыйын, выделенный для крестьян, фермеров будет доходить до вас. Мы это гарантируем. Кто позволит себе пойти на нарушение, тот понесет соответствующее наказание с возмещением ущерба государству», — сказал он. Про всего 3 %, которые доставались крестьянам, он говорил и на заседании совбеза в ноябре. Тогда же он рассказал о критическом состоянии продовольственной безопасности и том, что продуктов в матрезервах хватит лишь на три месяца. «К сожалению, сейчас в Кыргызстане ситуация с обеспечением продовольственной безопасности находится в критическом состоянии. Мы импортозависимы сейчас, и вопрос маловодья тоже внес свою лепту и в без того острый вопрос продовольствия», — сказал тогда президент. На заседании кабмина 25 декабря Акылбек Жапаров также поднял тему продовольственной безопасности — для ее обеспечения Государственному фонду материальных резервов была выделена дополнительная поддержка в размере 1,9 млрд сомов. «Ирригационный период 2021 года преподал нам урок, который мы хорошо усвоили. 100 млн сомов было выделено на ремонт ирригационных систем. Отныне подготовка к летнему периоду будет начинаться зимой. Такая же ситуация обстоит с осенне-зимним периодом. К осени вся подготовка к следующему отопительному сезону будет завершена. Ситуация, которая сложилась в нынешнем году по обеспечению углем, впредь не будет допущена», — сказал Акылбек Жапаров. Казахстан за год получил дополнительно 700 млн кубометров воды — в том числе из Токтогульского водохранилища

