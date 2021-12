Журналист-расследователь Болот Темиров опубликовал новое расследование о подсчете голосов избирателей на парламентских выборах, которые прошли 28 ноября этого года. Он выявил ряд несостыковок в цифрах, которые озвучила Центральная избирательная комиссия и пришел в выводу, что 11% голосов избирателей взялись из ниоткуда и могли быть раскиданы между партиями. Явка Темиров подчеркнул, что по закону сведения о количестве проголосовавших должны быть переданы в ЦИК сразу после закрытия избирательных участков, еще до вскрытия урн. «Явку нам озвучили не сразу», — отметил он. Только к 23:00 ЦИК сообщила, что всего на выборах проголосовали 32,82% избирателей — 1 млн 215 тысяч 527 человек. Но по официальным итогам выборов, которые ЦИК опубликовала 15 декабря, всего в голосовании приняли участие 1 млн 281 тысяча 622 человек, что составило 34,61% от общего количества избирателей. «А на портале итогов выборов мы видим цифру еще больше — 1 млн 293 тысячи 831. То есть, количество выданных бюллетеней стало ни с того, ни с сего на 78 тысяч больше. […] Это 6,4% от числа проголосовавших. Это, считай, одна партия прошла в Жогорку Кенеш и взяла минимум пять мандатов», — уточнил Темиров. АСУ Кроме этого, по словам журналиста-расследователя, они «зафиксировали еще одну аномалию». Темиров отметил, что данные с АСУ никак не могли меняться, потому что это считал компьютер — но они менялись. Он подсчитал разницу между данными АСУ с 29 ноября и 23 декабря. Она составила 34 293 голоса, или 2,8% голосов. «Это уже явное доказательство того, что кто-то менял данные на сервере и на сайте тоже», — заявил он. Сила наблюдателей «Там, где наблюдатели были активны и подавали жалобы, результаты нескольких партий разнились от остальных участков и эта зависимость весьма значимая. “Социал-демократы” и “Ата Мекен” набирали больше голосов там, где наблюдатели были активными, а “Ата-Журт”, “Ишеним” и “Ынтымак” — меньше», — рассказал журналист. По теме: Кто украл ваши голоса? «Клооп»‎ обнаружил сотни потерянных голосов в протоколах ручного подсчета Протоколам выборов верить нельзя: что показал анализ данных ЦИК

