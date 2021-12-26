Журналист-расследователь Болот Темиров опубликовал новое расследование о подсчете голосов избирателей на парламентских выборах, которые прошли 28 ноября этого года.

Он выявил ряд несостыковок в цифрах, которые озвучила Центральная избирательная комиссия и пришел в выводу, что 11% голосов избирателей взялись из ниоткуда и могли быть раскиданы между партиями.

Явка

Темиров подчеркнул, что по закону сведения о количестве проголосовавших должны быть переданы в ЦИК сразу после закрытия избирательных участков, еще до вскрытия урн.

«Явку нам озвучили не сразу», — отметил он.

Только к 23:00 ЦИК сообщила, что всего на выборах проголосовали 32,82% избирателей — 1 млн 215 тысяч 527 человек.

Но по официальным итогам выборов, которые ЦИК опубликовала 15 декабря, всего в голосовании приняли участие 1 млн 281 тысяча 622 человек, что составило 34,61% от общего количества избирателей.

«А на портале итогов выборов мы видим цифру еще больше — 1 млн 293 тысячи 831. То есть, количество выданных бюллетеней стало ни с того, ни с сего на 78 тысяч больше. […] Это 6,4% от числа проголосовавших. Это, считай, одна партия прошла в Жогорку Кенеш и взяла минимум пять мандатов», — уточнил Темиров.

АСУ

Кроме этого, по словам журналиста-расследователя, они «зафиксировали еще одну аномалию».

Темиров отметил, что данные с АСУ никак не могли меняться, потому что это считал компьютер — но они менялись. Он подсчитал разницу между данными АСУ с 29 ноября и 23 декабря. Она составила 34 293 голоса, или 2,8% голосов.

«Это уже явное доказательство того, что кто-то менял данные на сервере и на сайте тоже», — заявил он.

Сила наблюдателей

«Там, где наблюдатели были активны и подавали жалобы, результаты нескольких партий разнились от остальных участков и эта зависимость весьма значимая. “Социал-демократы” и “Ата Мекен” набирали больше голосов там, где наблюдатели были активными, а “Ата-Журт”, “Ишеним” и “Ынтымак” — меньше», — рассказал журналист.

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