Республиканский штаб сообщил, что за сутки умерли три пациента с COVID-19.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 795 смертей из-за коронавирусной инфекции.
Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 38 человек.
- Бишкек — 23;
- Иссык-кульская область — 7;
- Чуйская область — 2;
- Джалал-Абадская область — 2;
- Ошская область — 2;
- Ош — 1;
- Баткенская область — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 184 477 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 26 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 279 пациентов. Еще 327 человек находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 44 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 589 человек.
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