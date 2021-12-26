Республиканский штаб сообщил, что за сутки умерли три пациента с COVID-19.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 795 смертей из-за коронавирусной инфекции.

Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 38 человек.

Бишкек — 23;

Иссык-кульская область — 7;

Чуйская область — 2;

Джалал-Абадская область — 2;

Ошская область — 2;

Ош — 1;

Баткенская область — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 184 477 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 26 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 279 пациентов. Еще 327 человек находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 44 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 589 человек.