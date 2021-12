Лидер «Социал Демократов» Темирлан Султанбеков прокомментировал высказывание главы кабмина Акылбека Жапарова, который заявил, что сокрытие налогов будет восприниматься как государственная измена. «Акылбек Жапаров сегодня сказал, что неуплата налогов приравнивается к государственной измене. Я всегда удивлялся лицемерию, двуличию, беспородной наглости премьер-министра Акылбека Усенбековича. Он ведь сам главный неплательщик налогов, кроме этого он должен обвиняться также по использованию должностных полномочий в своих интересах, халатности, коррупции!», — написал Султанбеков в своем фейсбуке. По мнению молодого политика, назвав неплательщиков налогов госизменниками Акылбек Жапаров и сам признался в измене государству. «Почему? По данным ГКНБ на начало 2017 года МИС Акылбека Жапарова должна была государству 237 миллионов сомов, кроме этого поступившие от государства средства в размере 68 миллионов сомов были использованы не по назначению. Поэтому 23 октября 2020 года в эфире Азаттыка я призвал Акылбека Жапарова вернуть государству 300 миллионов сомов — и это только по одному делу», — заявил Султанбеков. Султанбеков считает, что вызванный резонанс стал причиной того, что «супруга Акылбека Жапарова выплатила государству 28 миллионов сомов из 90 миллионов сомов по делу об уклонении от налогов». «Я рад, что внёс свой скромный вклад в то, чтобы вернуть стране хотя бы 28 миллионов сомов!» — написал политик и пообещал отправить запросы в госорганы, чтобы узнать, вернули ли государству остальные деньги. «Завтра я направлю запросы в соответствующие структуры о том, чтобы узнать вернул ли государству Акылбек Жапаров оставшиеся 62 миллиона сомов по делу об уклонении от налогов? На самом деле как 300 миллионов превратились в 90, и почему из 90, выплатили только 28?! И это по одному делу!» — сказал он. Дело о неуплате налогов В 2020 году компанию «МИС», связанную с женой Акылбека Жапарова, подозревали в уклонении от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. Тогда в финполе сообщили, что основными акционерами «МИС» являются 2 юридических лица – оффшорная компания E. C. L. и гражданка Ж. А. Б., которая является супругой одного из высокопоставленных чиновников страны. В виду имелись Анара Жапарова и EURASIA CAPITAL LIMITED. О том, что Жапарова владеет акциями «МИС», еще в 2017 году сообщал ГКНБ. Кроме того, согласно сайту минюста, Анара Жапарова руководитель компаний «АЙС МАКС», «Тридас», «ДАМАС-ФАРМ», «Дамас Ала-Тоо», «Алма Агро» и «Тридас Милк». В «Дамас Ала-Тоо» кроме Жапаровой есть еще один учредитель — «Глобалико Холдингс», указанный в торгово-промышленной палате как отель «Дамас». Руководителем «Глобалико Холдингс» указан Улан Абыкеев, также руководящий «Ala-Too impex», учредитель которой — компания EURASIA CAPITAL LIMITED. В Linkedin гендиректором «Глобалико Холдингс Лимитед» указан некий Максат Акылбекович — так зовут сына главы кабмина. Финпол сообщал, что компании, принадлежащие супруге Жапарова, нанесли ущерб государству на сумму 90 миллионов сомов — известно, что 28 миллионов сомов она вернула государству. Неуплата налогов как госизмена Акылбек Жапаров приравнял сокрытие налогов к госизмене на заседании кабмина 25 декабря. «Все налоговые поступления должны идти в государственный бюджет, сокрытие налогов будет восприниматься как государственная измена», — сказал он. Президент Садыр Жапаров озвучил схожую точку зрения. Он сказал, что неуплата налогов в Кыргызстане должна стать серьезным преступлением. «Налоги – главный источник пополнения государственной казны. Налоги способствуют обеспечению процветания и благополучия собственных граждан», — сказал он.

