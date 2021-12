Что произошло? Центральная избирательная комиссия 19 декабря отменила регистрацию кандидата в депутаты по Чуй-Кеминскому округу Медербека Саккараева, который лидировал по количеству голосов. Сообщалось, что причиной этому стало то, что у Саккараева гражданство Казахстана. Сам кандидат обжаловал решение ЦИК в Административном суде Бишкека, но суд оставил в силе решение Центризбиркома. Теперь Саккараев обжаловал решение в Верховном суде. Член ЦИК Кайрат Маматов сообщил, что официальные итоги в Чуй-Кеминском округе еще не подведены. Так, если Верховный суд признает второе гражданство Саккараева, то комиссия подведет итоги среди оставшихся кандидатов. Кайрат Маматов. «Депутатом станет тот, кто идет следующим по голосам за Саккараевым. Но в любом случае этот вопрос мы рассмотрим отдельно и решим коллегиально, с учетом требований закона и мнений всех членов комиссии», — сказал Маматов информагентству 24.kg. Что не так с гражданством Саккараева? Еще 16 ноября в ЦИК поступило заявление о том, что Саккараев имеет гражданство Казахстана. Тогда ЦИК направило запросы в МИД и другие ведомства. Медербек Саккараев. Выяснилось, что в государственной базе Казахстана кандидат Саккараев состоит как гражданин. Однако сам кандидат принес справку с посольства соседней страны о том, что он утратил гражданство в связи с принятием гражданства другого государства и на данный момент не является гражданином Казахстана. Но в анкете кандидата этой информации не было указано, хотя требуется указывать дату приема и выхода из гражданства иного государства, в случае если ранее оно имелось. Позже представитель Саккараева изменил сведения о гражданстве в анкете ЦИК. На этот раз он указал о наличии иного гражданства в период с 2006 года по 2016 год. Но по данным ГКНБ, он стал гражданином Казахстана еще в 2002 году. Кроме того, другие кандидаты написали заявление в ЦИК с требованием отменить регистрацию Саккараева. В их числе был и Тынайбек Жансеитов, который стоит на втором месте по количеству голосов после Саккараева. Однако в ЦИК заявили, что определение результатов парламентских выборов по Чуй-Кеминскому округу № 31 приостановлено. Медербек Саккараев — бизнесмен. Он основатель семеноводческого фермерского хозяйства «Томат КейДжи». Также известен, как глава охранного агентства «Шумкар». Он пытался баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеш в 2020 году. Тогда он был в списке партии «Мекеним Кыргызстан» под № 144. В 2021 году участвовал в парламентских выборах по Чуй-Кеминскому избирательному округу как одномандатник. По предварительным данным ЦИК, он лидировал по количеству голосов. Саккараева также связывали с нападением на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Кандидатка от «Ата Мекена» Клара Сооронкулова на своей странице в фейсбук заявила, что на Текебаева напали «спортики» мэра Токмока Урмата Самаева и Медербека Саккараева. Тогда Самаев отрицал связь с нападением и даже утверждал, что готов судиться за клевету. По теме: Мэр Токмока Самаев намерен судиться за клевету. Его обвинили в связях с напавшими на Текебаева Самаев, депутаты Токмокского горкенеша и нападение на Текебаева. Что происходит? Кто идет следующим после Саккараева? Следующий по количеству голосов избирателей — бывший депутат Токмокского горкенеша Тынайбек Жансеитов, который подозревался в покушении на убийство. Тынайбек Жансеитов. Ранее он обращался к президенту с просьбой взять дело о двойном гражданстве Саккараева под личный контроль. По его словам, ЦИК намеренно задерживала рассмотрение этого вопроса. По данным на сайте ЦИК, он был спикером Буранинского айылного кенеша Чуйского района с 2013 по 2016 год. Спустя год уже стал депутатом Токмокского городского кенеша. Там он заседал до 2021 года. Однако в бытность депутатом горкенеша он восемь месяцев находился в международном розыске. По версии следствия, 26 августа 2018 года утром на скотном рынке депутат нанес несколько ножевых ранений местному жителю Тилеку Жамангулову. Пострадавший был доставлен в больницу. Сотрудники клиники сообщили о происшествии в милицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Местонахождение Жансеитова было неизвестно. Его объявили в международный розыск. Спустя восемь месяцев, 25 апреля 2019 года, он сам сдался милиции. Токмокский горсуд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Заседание суда проходило в закрытом режиме без присутствия прессы. Отец пострадавшего Касымбек Жамангулов был недоволен решением суда. «Только вчера его задержали, а сегодня выпустили. Он восемь месяцев находился в розыске. Он едва не убил человека, почему его выпустили? Я теперь обращусь к президенту», — негодовал Жамангулов. При этом сторонники Жансеитова обвинили в произошедшем другого депутата Токмокского горкенеша Урмата Самаева, известного как «Чемпион». Они заявили, что Жансеитов и Жамангулов могли сами сами помириться, а Самаев подливает масла в огонь, потому что он заинтересован в уголовном преследовании своего коллеги. По их словам, Самаев пытался назначить на пост мэра Токмока и председателя горкенеша представителей партии «Кыргызстан». А Жансеитов был из партии СДПК.

