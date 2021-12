На заседании кабинета министров 25 декабря глава МВД Улан Ниязбеков отчитался о состоянии правопорядка в стране за 2021 год. Пресс-служба МВД опубликовала его речь на сайте ведомства. Глава МВД Улан Ниязбеков. Фото: Пресс-служба МВД Ниязбеков рассказал, что изменилось в ведомстве за этот год. «В соответствии с требованием времени начала службу туристическо-экологическая милиция. […] Для формирования нового образа участкового инспектора и туристическо-экологической милиции разработано новое форменное обмундирование стражей порядка», — сообщил министр. Новая форма туристической милиции. Фото: «Кабар» По словам Ниязбекова, в компетенцию туристическо-экологической милиции войдут три основные функции. «Первое — защита человеческой жизни от различных угроз, второе — круглосуточное сохранение мира и спокойствия народа, третье — оказание государственных услуг для обеспечения стабильной жизнедеятельности общества», — заявил он. Ранее в этом году МВД презентовало новую форму участковых сотрудников милиции. Тогда сообщалось, что их также обеспечат служебными планшетами и боди-камерами. Квартиры милиционерам Ниязбеков также рассказал, что ведомство построило 28 новых зданий, а в автопарке министерства появилось 82 новых автомобиля. Отремонтировали 80 зданий МВД. Милиция. Фото: Пресс-служба МВД «Вместе с тем, в городе Ош построен 240-квартирный жилой дом для сотрудников милиции. В следующем году планируем начать строительство аналогичных сооружений», — добавил Ниязбеков. Кроме того, по его словам, на технические нужды было выделено 19 млн сомов, но необходимо намного больше — 108,5 млн сомов. Обновленный ремонт главного управления МВД в августе этого года вызвал множество вопросов у общественности. За чей счет был сделан ремонт власти отказались сообщать. Они заявили, что работы проводятся за счет неких спонсоров и отказались назвать их имена. Повышение зарплаты Он также отметил, что с 1 октября 2021 года заработная плата сотрудников Внутренних войск МВД повышена на 40%, а также увеличена выслуга для проходящих службу в Баткенской области: один год будет считаться за два. Внутренние войска МВД. Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры При этом на 88 участках не хватает сотрудников милиции. Глава МВД подчеркнул, что за 2021 год милиция Кыргызстана раскрыла на 15,7% больше преступлений по сравнению с прошлым годом, и в суд направила на 26,5% больше дел. «На этом процесс совершенствования деятельности министерства внутренних дел не заканчивается, нам предстоит еще много работы», — заявил Ниязбеков. Сотрудникам милиции подняли заработную плату в 2020 году. Тогда оклады сотрудников увеличились также на 40%. По данным министерства, с 2020 года средняя зарплата сотрудников составила 18-20 тысяч сомов. Так инспекторы ДПС стали получать 16 тысяч сомов, милиционеры —19 тысяч, а начальники управления Центрального аппарата МВД — 42 тысячи. Власти долгие годы объясняют коррумпированность правоохранительных органов низкими зарплатами.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!