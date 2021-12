На месте гостиницы «Иссык-Куль» будет построен новый административный комплекс госзначения. Об этом сообщили в управделами президента. По их словам такое решение было принято «для более рационального использования средств, для разгрузки автомобильных дорог и улучшения эстетического вида столицы». В ведомстве отметили, что на протяжении нескольких лет велись переговоры с инвесторами, в том числе и иностранными, чтобы отремонтировать гостиницу и превратить ее в современную, которая бы отвечала мировым стандартам. В управделами президента добавили, что никто не захотел инвестировать в это, и гостиница простояла в обветшалом состоянии 13-14 лет. Пресс-служба ведомства рассказала, что здание сносит госпредприятие «Кыргызстройсервис». Строить же новое здание будет Госдирекция по строительству административных объектов при управделами президента без привлечения иностранных инвесторов. Ранее лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров высказался по поводу сноса здания гостиницы «Иссык-Куль». По мнению политика, властей интересует территория, на которой находится гостиница. Ему ответил пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев, который заявил, что Мадумаров «просто пытается создать шум на любой актуальной теме». Снос гостиницы «Иссык-Куль» 24 декабря «Клоопу» подтвердили в управделами президента информацию о том, что в Бишкеке сносят гостиницу «Иссык-Куль». В ведомстве рассказали, что дальнейшая эксплуатация здания гостиницы опасна и невозможна, потому что здание простаивало на протяжении многих лет, обветшало и находится в аварийном состоянии. «Здание представляет опасность для окружающих. Несмотря на отгороженность, на территорию очень часто приходят горожане, здание может обрушиться в любой момент, и находящиеся на территории гостиницы люди, могут пострадать», — сообщили в ведомстве. Рабочие на месте сообщили 24.kg, что на днях к месту сноса здания приезжали представители управделами президента, а также председатель кабмина Акылбек Жапаров, и проинспектировали работу. «Обязательно донесите до народа, законно ли это. Сюда приезжали чиновники, осматривали все. Оказалось, что в планах возвести здесь Белый дом. Горожане же жалуются на пробки, перекрытие дорог. Вот поэтому хотят сюда перенести здание парламента, сроки пока неизвестны», — рассказал один из мужчин, представившихся рабочими на объекте. «Клооп» поинтересовался в управделами президента и насчет переноса Белого дома, но в ведомстве оставили вопрос без комментариев.

