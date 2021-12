Фото: AKIpress При въезде в село Гулчо Ошской области 24 декабря установили флагшток и повесили флаг Кыргызстана. Об этом пишет AKIpress со ссылкой на пресс-службу районной госадминистрации. По их данным, длина флагштока составляет 33 метра, а длина и ширина флага 10 и 5 метров.

Флаг Кыргызстана торжественно подняли военнослужащие войсковой части №92843, которая базируется в Гулчо. В торжественной церемонии приняли полпред президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов, некоторые депутаты Жогорку Кенеша, местные жители, чиновники и бизнесмены.

