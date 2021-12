В Бишкеке 19 декабря прошел полуфинал чемпионата среди акынов-импровизаторов в современном формате. Соревнование акынов началось сразу с полуфинала. 30 импровизаторов баттлились в парах в течение 10 минут. В каждой паре судьи выбрали по победителю. Теперь финалисты сразятся в красноречии в январе 2022 года. Айтыш в новом формате организовало творческое объединение Curltai в отдельном проекте Folk. Общий призовой фонд соревнования составил полмиллиона сомов. Баттлы айтыша можно посмотреть в соцсетях Curltai Folk. Директор проекта Азиз Хасанов рассказал, что Curltai позиционирует себя, как хип-хоп направление, но они решили создать фольклорное направление, чтобы расширить горизонты и помочь людям, которые в сфере фольклора хотели бы быть более медийными. «Сейчас люди, которые выступают в фольклоре, в частности, в айтыше, ограничены форматом других заведений, где это проводится достаточно камерно. Но современный мир, YouTube-форматы требуют динамику. Поэтому мы постарались сделать более динамичный, простой [формат]», — сказал он «Клоопу». Также председатель фонда «Айтыш» Асылбек Маратов отметил, что нужно популяризировать импровизационное ремесло и возможно, самое лучшее, когда таких мероприятий проходит много, и айтыш развивается в разных сферах.

