Обновлено в 19:14. Центральная избирательная комиссия назначила на 27 февраля повторные выборы в парламент по Первомайскому и Свердловскому избирательному округу Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК 27 декабря. В Центризбиркоме утвердили на повторные выборы смету расходов в 18,4 млн сомов. Более 6 млн сомов из них потратят на нужды ЦИК и «для осуществления централизованных закупок для избирательных комиссий, необходимых на подготовку и проведение» голосования. Оставшиеся деньги распределят между нижестоящими избирательными комиссиями в двух столичных избирательных округах. По данным ЦИК, общее количество членов двух ОИКов и 120 УИКов в этих округах составляет 1660 человек. «Также, [производится] оплата привлечённым специалистам групп технической поддержки — 40 человек, вознаграждение привлеченным операторам автоматических считывающих устройств (АСУ) в количестве 153 человек», — отметили в Центризбиркоме. Также в ЦИК добавили, что в связи с круглосуточной работой, перед и в день голосования сотрудникам ОИКов, УИКов, операторам АСУ и милиционерам предусмотрена выплаты суточных расходов на питание 500 сом в день. Выборы в Жогорку Кенеш прошли 28 ноября по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В Первомайском и Свердловском округах победил кандидат «Против всех» и поэтому там объявили повторные выборы. Первое заседание новых депутатов 7 созыва Жогорку Кенеша должно было пройти 23 декабря. Однако, из-за судебных разбирательств между ЦИК и некоторыми кандидатами, регистрацию новоиспеченных нардепов приостановили. Однако, уже известно, сколько мандатов получают партии, так как 15 декабря ЦИК утвердила итоги голосования по единому избирательному округу. Ожидается, что первое заседание депутатов 7 созыва парламента пройдет до Нового года.

