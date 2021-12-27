В селе Кок-Джар Ноокатского района Ошской области в результате пожара в доме погибло четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве уточнили, что в результате пожара погибли две женщины 41-летняя Ж.Г., 39-летняя Ж.A., а также двое детей 12-летний Ж.С. и двухгодовалый Х.M.
«Всего к тушению пожара в 06:50 были привлечены два пожарных расчета МЧС, пожар был локализован в 09:28», — говорится в сообщении ведомства.
Информацию о том, что могло послужить причиной пожара, и остальные данные в МЧС пообещали предоставить позже.
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