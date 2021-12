В селе Кок-Джар Ноокатского района Ошской области в результате пожара в доме погибло четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. В ведомстве уточнили, что в результате пожара погибли две женщины 41-летняя Ж.Г., 39-летняя Ж.A., а также двое детей 12-летний Ж.С. и двухгодовалый Х.M. «Всего к тушению пожара в 06:50 были привлечены два пожарных расчета МЧС, пожар был локализован в 09:28», — говорится в сообщении ведомства. Информацию о том, что могло послужить причиной пожара, и остальные данные в МЧС пообещали предоставить позже.

