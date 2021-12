В Кыргызстане предприниматели Кемина и Кеминского района, а также продавцы рынка «Дордой Дыйкан» в Бишкеке и представители бизнеса выступают против контрольно-кассовых машин (ККМ). Депутатка городского кенеша Кемина Наталья Дубинина обратилась к президенту Садыру Жапарову и попросила не вводить обязательную установку онлайн-ККМ для предпринимателей. Видеообращение она опубликовала в Instagram. «Отмените кассовые аппараты в 2022 году. У людей малый бизнес, кредиты, они здания в аренду берут. Нет ни заводов, ни фабрик. Мы не живем, а выживаем. Согласны на то, чтобы оставался патент, но кассовые аппараты не вводите. Тем более, не каждый умеет пользоваться онлайн-ККМ», — сказала она. Также сегодня митингуют и продавцы рынка «Дордой Дыйкан». Продавцы говорят, что если введут кассовые аппараты, то они не смогут работать дальше. «Не трогайте простой народ. В 2020 году во время коронавируса мы работали — обеспечивали народ продуктами. Когда в казне государства не было никаких запасов, к нам приходили с акимиата, с мэрии, забирали рис, муку и другие продукты. Когда люди умирали, мы стояли здесь и продавали. Пусть не трогают народ, который сам себя кормит», — говорят протестующие. Митингующие говорят, что тогда власти в качестве альтернативы, должны дать им другую работу — например, открыть заводы и фабрики. «Просим у президента, пусть тогда нам создадут условия! Пусть найдут работу, и мы будем работать, как все нормальные люди по 8 часов в теплых местах», — говорят протестующие. Руководитель профсоюза работников рынка Зыябидин Максутов заявил, что президент не должен подписывать Налоговый кодекс, иначе продавцы готовы к митингам в центре города. «Если установят контрольно-кассовые машины, то предприниматели будут вынуждены добавить налоговые расходы к стоимости товара. Тогда у нас цены приравниваются к гипермаркетам, и к нам не придут клиенты, соответственно, рынок закроется. Все останутся без работы. Поэтому мы просим президента не подписывать кодекс. Иначе продавцы готовы к митингам в центре города», — сказал он. Вышли на акцию протеста к Дому правительства и предприниматели, выступающие против ККМ. Митинги против ККМ 22 декабря на митинг против введения ККМ вышли десятки торговцев «Таатан». Они заявили, что хотят продолжать работать по патенту. По словам торговцев, ККМ на смартфонах работает со сбоями. 23 декабря против обязательного использования ККМ выступили и частные предприниматели из Токмока, и торговцы рынка «Дордой». Предприниматели Токмока отмечают, что на рынках часто отключают электричество, а если они упустят хоть одного клиента без чека, их ожидает штраф. Некоторые торговцы говорят, что их уже начали штрафовать. «В первый раз нас оштрафуют на 23 тысяч сомов, во второй — на 65 тысяч сомов. У нас не хватит возможности и сил оплатить их. И покупать эти аппараты мы сейчас не готовы. Тем более сейчас интернет-системы на базарах нет, это требует дополнительных трат. Из-за многих таких факторов считаем, что мы еще не готовы. Поэтому мы обращаемся к членам правительства, которые выступают за ККМ-онлайн: дайте нам хотя бы год, чтобы мы, как и раньше, работали и платили по патенту», — говорят они. Новый Налоговый кодекс Обязательная установка ККМ — часть нового Налогового кодекса. Новый Налоговый кодекс начнет действовать уже с 1 января 2022 года, если его подпишет президент Садыр Жапаров. Власти заявляют, что он позволит вывести бизнес из тени и увеличит поступление налогов в бюджет. Бизнес-сообщество и рядовые граждане опасаются нового Налогового кодекса и высказывают недовольство, в том числе и короткими сроками, в течение которых проводилось обсуждение и принятие данного документа. 6 декабря президент Садыр Жапаров подписал указ «О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового климата». Этот указ освободил от уплаты налогов предпринимателей с годовым оборотом до 8 млн сомов. Однако, они, согласно указу, обязаны использовать онлайн-ККМ. Об этом ранее говорил и министр экономики Данияр Амангелдиев. «Если новый Налоговой кодекс вступит в силу, продавцы рынков будут освобождены от налогов. Единственное, что они должны делать, — использовать чеки, пробивать ККМ. Они налогов платить не будут. Малый и средний бизнес будет полностью защищен. Нужно из тени вывести серую часть. Если оборот будет превышать 8 млн, тогда они будут работать в другом режиме», — сказал он.

