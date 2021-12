Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев ответил на заявление лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова, в котором он выступал против сноса гостиницы «Иссык-Куль». Султанбаев отметил, что гостиницу вычеркнули из списка памятников архитектуры, так как здание в течение многих лет простаивало и находится в аварийном состоянии. Он также отметил, что на сегодняшний день не стоит вопрос привлечения каких-либо иностранных инвесторов, о которых в своем заявлении говорил Мадумаров. «Не припомнится, чтобы господин Мадумаров за все время своей государственной, политической или общественной деятельности когда-либо публично заявлял о необходимости восстановления гостиницы “Иссык-Куль”. Складывается ощущение, что указанный политик просто пытается создать шум на любой актуальной теме», — заявил пресс-секретарь президента. Что говорил Адахан Мадумаров? Ранее политик Адахан Мадумаров сделал заявление по поводу сноса здания гостиницы «Иссык-Куль». По мнению политика, гостиница является историческим достоянием столицы, а разрушать и строить на его месте другое здание — неправильно. «Почему, чтобы что-то построить надо обязательно рушить старое? Если у них руки чешутся, чтобы построить новое здание, то пусть отремонтируют здание Генпрокуратуры, которое в сгоревшем состоянии стоит уже более 11 лет. Нет, обязательно надо испортить то, что стоит в хорошем состоянии», — сказал Мадумаров. Политик рассказал, что к нему обращаются аксакалы со всего Кыргызстана с просьбой сохранить историческое здание. «Думаю, что все дело в земле с большой территорией, на которой находится гостиница, и понятно, откуда пришла идея. В 2008-2009 годах был проект постройки здания вместе с китайскими инвесторами. К этому проекту, возможно, причастен Акылбек Жапаров. Я обращаюсь к двум Жапаровым, нужно прекратить это и сохранить гостиницу», — говорил Мадумаров. Снос гостиницы «Иссык-Куль» 24 декабря «Клоопу» подтвердили в управделами президента информацию о том, что в Бишкеке сносят гостиницу «Иссык-Куль». Снос здания гостиницы “Иссык-Куль”. Фото: 24.kg

В ведомстве рассказали, что дальнейшая эксплуатация здания гостиницы опасна и невозможна, потому что здание простаивало на протяжении многих лет, обветшало и находится в аварийном состоянии. «Здание представляет опасность для окружающих. Несмотря на отгороженность, на территорию очень часто приходят горожане, здание может обрушиться в любой момент, и находящиеся на территории гостиницы люди, могут пострадать», — сообщили в ведомстве. Рабочие на месте сообщили 24.kg, что на днях к месту сноса здания приезжали представители управделами президента, а также председатель кабмина Акылбек Жапаров, и проинспектировали работу. «Обязательно донесите до народа, законно ли это. Сюда приезжали чиновники, осматривали все. Оказалось, что в планах возвести здесь Белый дом. Горожане же жалуются на пробки, перекрытие дорог. Вот поэтому хотят сюда перенести здание парламента, сроки пока неизвестны», — рассказал один из мужчин, представившихся рабочими на объекте. «Клооп» поинтересовался в управделами президента и насчет переноса Белого дома, но в ведомстве оставили вопрос без комментариев. Гостиница «Иссык-Куль» Так раньше выглядела гостиница. В апреле 2021 года в пресс-службе «Бишкекглавархитектуры» сообщили журналисту «Клоопа», что гостиница «Иссык-Куль», расположенная в южной части Бишкека, утратила свой статус памятника архитектуры. По их информации, такое решение было принято по инициативе Управления делами президента, так как гостиница находится на балансе управления. «Балансодержатель здания, обратился в мэрию о внесении в Государственный список истории и культуры Бишкека местного значения пометки об “утрате” статуса памятника архитектуры гостиницы “Иссык-Куль”», — сообщили в главархитектуре. Вопрос об утрате статуса памятника начали рассматривать еще с июня 2020 года. Тогда была создана специальная комиссия при минкульте, которая рассматривала вопрос историко-культурного наследия. По результатам работы, комиссия решила, что гостиница находится «в крайне неудовлетворительном состоянии, не подлежит дальнейшей эксплуатации и утратило архитектурно-художественную ценность». Гостиничный комплекс «Иссык-Куль» был построен в южной части Бишкека в 1984 году к 60-летию образования Киргизской ССР.

