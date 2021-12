27 декабря политика Равшана Джеенбекова выпустили из-под стражи. Об этом «Клоопу» сообщил адвокат Замир Жоошев. «Равшана Джеенбекова отпустили из СИЗО в связи с истечением срока меры пресечения. Он уже дома», — сообщил Жоошев. Сын политика Равшана Джеенбекова Азат опубликовал в Facebook видео, в котором его отец, находясь уже дома, обратился к народу. «Я сегодня вышел на свободу. Свобода — это очень важная и ценная вещь. Выражаю глубокую благодарность СМИ, журналистам, обществу, политикам и моим сторонникам, которые меня поддерживали. С сегодняшнего дня я на свободе у себя дома», — сказал он. 22 декабря Первомайский райсуд Бишкека не стал продлевать меру пресечения всем фигурантам дела по Кой-Ташским событиям, кроме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Тогда Замир Жоошев говорил, что согласно решению суда, Равшана Джеенбекова, который проходит по этому делу, должны выпустить на свободу 28 декабря. «Равшан Джеенбеков в общей сложности более одного года находился в СИЗО, а некоторые обвиняемые [дела по кой-ташским событиям] более одного года находились под домашним арестом. Новый Уголовно-процессуальный кодекс запрещает продлевать срок этих мер пресечения более одного года», — написал он на своей странице в фейсбуке. По делу о Кой-Ташских событиях обвиняемыми, кроме Джеенбекова и Атамбаева, проходят депутатки парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов и другие. Джеенбеков, Атамбаев и Ниязов — единственные, кто был под стражей. Джеенбеков в СИЗО Равшан Джеенбеков — экс-депутат парламента. Во время президентства Алмазбека Атамбаева он был в оппозиции. Но когда бывший президент оказался в опале — Джеенбеков поддержал его. Он прибыл поддержать Атамбаева во время штурма его резиденции в Кой-Таше, за что впоследствии оказался под арестом. Сейчас он является фигурантом дела о Кой-Ташских событиях. Его задержали в конце 2019 года. Но во время беспорядков в октябре 2020 года его, как и многих других политиков, находившихся в заключении, выпустили на свободу митингующие. После этого суд отпустил его под домашний арест. В августе Джеенбекова снова задержали за нарушение правил домашнего ареста по делу о захвате резиденции Атамбаева. Первомайский райсуд Бишкека 5 августа водворил Джеенбекова в СИЗО-1. Сам политик не раз называл все обвинения в свой адрес политическим преследованием. Находясь в СИЗО, политик решил выдвигаться в депутаты как кандидат-одномандатник от Ленинского избирательного округа №26. Права подать документы в ЦИК и баллотироваться в депутаты по этому округу он добился через суд. Но Джеенбеков был лишен возможности вести агитацию и участвовать в дебатах. По результатам голосования Джеенбеков набрал более 10%, а победил по этому округу экс-спикер БГК Жаныбек Абиров, набрав 31% голосов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!