В Республиканском штабе сообщили, что в Кыргызстане на 27 декабря полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 1 млн 438 человек — это более 15% от 6,6 млн населения страны. В начале июня глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что власти планируют полностью вакцинировать 1 млн кыргызстанцев до сентября этого года. Но этой цели власти смогли достичь только к концу декабря. Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане началась еще в марте 2021 года. Но в активную фазу она вступила только в июле, после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm. Несмотря на это, темпы вакцинации в стране не такие высокие, как ожидали власти. Признают это и в кабмине, отмечая, что «Кыргызстан находится на одном из последних мест по темпам вакцинации среди стран СНГ». Всего же, по данным Республиканского штаба, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1,2 млн кыргызстанцев. Ранее минздраве отметили, что кампания вакцинации положительно влияет на улучшение эпидемиологической ситуации по всей стране, и ни один регион или город не находится в «красной» зоне. Все области страны находятся в «зеленой» зоне на 27 декабря 2021 года. Скриншот с портала минздрава vc.emed.gov.kg. Сколько планируют вакцинировать? Сейчас в стране вакцинацию могут пройти все, кроме детей младше 16 лет и лиц, у которых есть противопоказания к вакцине. Кроме того, недавно минздрав разрешил вакцинировать беременных и кормящих женщин. Всего кыргызские власти в рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 хотят привить 3,4 млн кыргызстанцев. Для формирования коллективного иммунитета планируется привить 2,4 млн человек — это 70% граждан, включенных в целевую группу. 17 августа глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что власти намерены вакцинировать 70% граждан до 1 января 2022 года. По его мнению, если Кыргызстан достигнет этих показателей, то избежит четвёртой волны COVID-19. Алымкадыр Бейшеналиев. Скриншот с видео Тогда Бейшеналиев говорил, что четвертая волна COVID-19 ожидается после выборов в Жогорку Кенеш, которые прошли 28 ноября. В ожидании «омикрон» Кыргызские власти ожидают появления в стране нового варианта SARS-CoV-2 «омикрон» к середине января 2022 года и призывают граждан вакцинироваться. «Будет высоким всплеск [заражения] COVID-19, и к этому времени гражданам необходимо успеть вакцинироваться. Наличие хронических заболеваний не является противопоказанием, наоборот, эта категория граждан находится в группе риска, и им необходимо вакцинироваться в первую очередь», — сказал замглавы кабмина Эдиль Байсалов 14 декабря. По словам главы минздрава, страна полностью готова к приходу нового штамма. «Наши возможности по госпитализации сейчас в 2 раза больше, чем во время “черного июля”», — заявил Бейшеналиев. Об «омикрон» сейчас данных мало — ученые по всему миру все еще проводят исследования об особенностях этого штамма. Однако, известно, что он распространяется быстрее чем другие варианты SARS-CoV-2. Кроме того, исследования, проведенные в ЮАР, Германии, Швеции, США, а также компании Pfizer, показали, что двух доз вакцины от нового штамма теперь недостаточно и надо получать третью дозу, то есть делать бустерную прививку. Читать по теме: Минздрав разрешил всем желающим получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 Также результаты исследования Имперского колледжа Лондона показали, что риск повторного заражения «омикроном» более чем в пять раз выше, чем при другом варианте SARS-CoV-2 «дельта». Исследование показало, что «омикрон» не показал никаких признаков того, что он не так опасен, как вариант «дельта». Читать по теме: Что известно о новом штамме «омикрон» и как минздрав готовится к его приходу в страну? Рассказываем

