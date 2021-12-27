Каждый день в Кыргызстане девушки подвергаются сексуальному домогательству на улице, на учебе или во время работы. Чаще всего пострадавшие девушки не обращаются в милицию.

Что делать, если до вас домогаются или вы стали свидетелем харрасмента? Отвечаем в нашем новом выпуске видеоподкаста: «Секс талкуу».

Больше 80 процентов женщин в Кыргызстане хоть раз в жизни пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие.

Ведущие нашего подкаста «Секс талкуу» тоже подверглись сексуальному домогательству и обратились в милицию. Что сделала милиция и что вы должны знать о домогательствах в Кыргызстане? Смотрите в нашем видео.



Видео: YouTube-канал Kloop

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