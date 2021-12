Каждый день в Кыргызстане девушки подвергаются сексуальному домогательству на улице, на учебе или во время работы. Чаще всего пострадавшие девушки не обращаются в милицию. Что делать, если до вас домогаются или вы стали свидетелем харрасмента? Отвечаем в нашем новом выпуске видеоподкаста: «Секс талкуу». Больше 80 процентов женщин в Кыргызстане хоть раз в жизни пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие. Ведущие нашего подкаста «Секс талкуу» тоже подверглись сексуальному домогательству и обратились в милицию. Что сделала милиция и что вы должны знать о домогательствах в Кыргызстане? Смотрите в нашем видео.

Видео: YouTube-канал Kloop Если вы хотите рассказать свою историю, или задать вопрос, вы можете анонимно написать сообщение тут: https://forms.gle/8SxZWsAEQSRbUac29

