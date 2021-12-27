Республиканский штаб сообщил, что за сутки умерли два пациента с COVID-19.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 797 смертей из-за коронавирусной инфекции.
Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 29 человек.
- Бишкек — 17;
- Иссык-кульская область — 6;
- Чуйская область — 4;
- Джалал-Абадская область — 2.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 184 506 случаев заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 27 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 292 пациента. Еще 313 человек находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 30 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 619 человек.
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!