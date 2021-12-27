Республиканский штаб сообщил, что за сутки умерли два пациента с COVID-19.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 797 смертей из-за коронавирусной инфекции.

Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 29 человек.

Бишкек — 17;

Иссык-кульская область — 6;

Чуйская область — 4;

Джалал-Абадская область — 2.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 184 506 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 27 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 292 пациента. Еще 313 человек находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 30 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 179 619 человек.