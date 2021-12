В ходе рейда в Нарынской области задержаны браконьеры, убившие козерога. Об этом сообщили в Союзе охраны природы Германии (НАБУ) в Кыргызстане. По их данным, браконьеров задержали в Ак-Талинском районе на участке Актал-Чат сотрудники управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора и сотрудники НАБУ-Кыргызстан. В организации рассказали, что при осмотре машины браконьеров нашли 3 ружья и разделанную тушу козерога. Фото: НАБУ-Кыргызстан «На месте составлен акт, изъятые оружия и вещественные доказательства переданы в органы в РОВД Ак-Талинского района», — сообщили в НАБУ-Кыргызстан. В организации отметили, что сейчас сезон охоты закрыт, но это не останавливает браконьеров. Штраф же за отстрел козерога составляет 100 тысяч сомов. При этом штраф налагается независимо от того, сколько лет было животному. «Рейды в регионе продолжаются», — добавили в НАБУ-Кыргызстан. В Кыргызстане примерная численность козерогов насчитывает более 40 тысяч голов. Фото на заглавной иллюстративное / AKIpress.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!