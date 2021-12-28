Первомайский райсуд 24 декабря признал бывшего депутата Жогорку Кенеша Алмазбека Баатырбекова виновным в коррупции. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе суда.

Баатырбекова оштрафовали на 280 тысяч сомов. Его задержали 9 июня. Он проходит по делу «Кумтора» подозреваемым по статье «Коррупция».

Как пояснили в Госкомитете нацбезопасности, бывшего депутата задержали «на основании полученных в ходе досудебного производства доказательств». Сразу после задержания бывшего депутата доставили в Первомайский суд Бишкека. Суд вынес решение заключить его под стражу на период следствия.

По данным издания «Азаттык», в июне 2021 года Баатырбеков заключил сделку со следствием и после этого его отпустили под домашний арест.

Кого еще задержали по делу «Кумтора»?

По делу о коррупции «Кумтора» за несколько недель сотрудники ГКНБ задержали ряд бывших и нынешних высокопоставленных чиновников и депутатов парламента.

Среди задержанных оказались два бывших премьер-министра Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев. По подозрению в коррупции также задержаны депутаты Асылбек Жээнбеков, Исхак Пирматов, Торобай Зулпукаров и Талантбек Узакбаев.

Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор 21 мая.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc. в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор».

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