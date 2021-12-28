Политик и экс-депутат Бактыбек Калмаматов написал письмо из СИЗО-1. Калмаматов считает, что его враги, «пользуясь нынешней ситуацией, очерняют его». Обращение политика опубликовано на его странице в фейсбуке.

Калмаматов в своём письме опроверг информацию, что ведет переговоры с властями и даёт показания против лидера оппозиционного «Ата Мекена» Омурбека Текебаева и своих сопартийцев Исмаила Исакова, Ахматбека Келдибекова и Жылдызкан Жолдошевой.

«У меня даже нет желания давать показания против кого-то», — добавил он.

Политик отметил, что его задержание незаконно и против него выдвинуты «необоснованные обвинения и они несправедливы».

Письмо Бактыбека Калмаматова из СИЗО. Фото: страница в фейсбуке политика.

Задержание Калмаматова

Бактыбека Калмаматова задержали в ночь с 21 на 22 декабря этого года в аэропорту, когда он с другими политиками собирался на малый хадж в Саудовскую Аравию.

С аэропорта политик записал обращение, в котором сообщил, что ему сотрудники ГКНБ вручили повестку на допрос. По его словам, в повестке отмечалось, что Калмаматова вызывают на допрос в качестве свидетеля. Однако, тогда не было известно какому делу его вызвали на допрос в ГКНБ.

Его адвокатесса сообщила журналистам, что Калмаматова подозревают в подделке паспорта и его держат на допросе более 8 часов. Но к концу дня 22 декабря в ГКНБ сообщили, что политика подозревают в «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

«В ходе проводимых мероприятий были получены данные о том, что […] Калмаматов причастен к разжиганию межрегиональной вражды через социальные сети», — сообщили в ГКНБ, добавив, что начато досудебное производство по соответствующей статье.

24 декабря суд водворил Калмаматова в СИЗО ГКНБ до 9 февраля.

После этого лидер партии «Азаттык» Исмаил Исаков заявил, что задержание Калмаматова произошло «по указу президента».

«Власти всем нам показывают: если будете выступать с критикой власти, говорить открыто о недостатках в ее работе, окажетесь, как Калмаматов — в СИЗО. Хотят закрыть ему рот. Хотят, чтобы, как в Туркменистане, все поклонялись им. Других целей нет», — сказал политик.

В администрации президента отреагировали на слова Исакова и попросили политика воздержаться от «голословных обвинений» с упоминанием главы государства.

«Возможно, Исмаил Исаков так говорит, чтобы придать значимость данному вопросу. В любом случае призываем воздержаться от голословных заявлений с упоминаем главы государства. Президент неоднократно отмечал, что независимо от статуса и положения перед законом все должны быть равны. Поэтому следствие должно подробно разобраться в этом деле и поставить точку», — отметили в администрации.

Кто такой Калмаматов?

Бактыбек Калмаматов на теледебатах. Скриншот с видео

Бактыбек Калмаматов был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва. Он также баллотировался на президентские выборы в этом году и набрал более 0,5%.

За время президентской гонки Калмаматов не раз высказывал критику в адрес ещё кандидата на пост главы государства Садыра Жапарова заявляя, что он пытается узурпировать власть.

Экс-депутат также критиковал Жапарова за желание изменить Конституцию, назвав предложенный им проект «абсолютно ханским правлением».

На прошедших 28 ноября парламентских выборах Калмаматов баллотировался в составе партии «Азаттык» и на дебатах критично высказывался о действующей власти.

Партия «Азаттык» по результатам выборов не прошла в новый созыв Жогорку Кенеша.