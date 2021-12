Политик и экс-депутат Бактыбек Калмаматов написал письмо из СИЗО-1. Калмаматов считает, что его враги, «пользуясь нынешней ситуацией, очерняют его». Обращение политика опубликовано на его странице в фейсбуке. Калмаматов в своём письме опроверг информацию, что ведет переговоры с властями и даёт показания против лидера оппозиционного «Ата Мекена» Омурбека Текебаева и своих сопартийцев Исмаила Исакова, Ахматбека Келдибекова и Жылдызкан Жолдошевой. «У меня даже нет желания давать показания против кого-то», — добавил он. Политик отметил, что его задержание незаконно и против него выдвинуты «необоснованные обвинения и они несправедливы». Письмо Бактыбека Калмаматова из СИЗО. Фото: страница в фейсбуке политика. Задержание Калмаматова Бактыбека Калмаматова задержали в ночь с 21 на 22 декабря этого года в аэропорту, когда он с другими политиками собирался на малый хадж в Саудовскую Аравию. С аэропорта политик записал обращение, в котором сообщил, что ему сотрудники ГКНБ вручили повестку на допрос. По его словам, в повестке отмечалось, что Калмаматова вызывают на допрос в качестве свидетеля. Однако, тогда не было известно какому делу его вызвали на допрос в ГКНБ. Его адвокатесса сообщила журналистам, что Калмаматова подозревают в подделке паспорта и его держат на допросе более 8 часов. Но к концу дня 22 декабря в ГКНБ сообщили, что политика подозревают в «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». «В ходе проводимых мероприятий были получены данные о том, что […] Калмаматов причастен к разжиганию межрегиональной вражды через социальные сети», — сообщили в ГКНБ, добавив, что начато досудебное производство по соответствующей статье. 24 декабря суд водворил Калмаматова в СИЗО ГКНБ до 9 февраля. После этого лидер партии «Азаттык» Исмаил Исаков заявил, что задержание Калмаматова произошло «по указу президента». «Власти всем нам показывают: если будете выступать с критикой власти, говорить открыто о недостатках в ее работе, окажетесь, как Калмаматов — в СИЗО. Хотят закрыть ему рот. Хотят, чтобы, как в Туркменистане, все поклонялись им. Других целей нет», — сказал политик. В администрации президента отреагировали на слова Исакова и попросили политика воздержаться от «голословных обвинений» с упоминанием главы государства. «Возможно, Исмаил Исаков так говорит, чтобы придать значимость данному вопросу. В любом случае призываем воздержаться от голословных заявлений с упоминаем главы государства. Президент неоднократно отмечал, что независимо от статуса и положения перед законом все должны быть равны. Поэтому следствие должно подробно разобраться в этом деле и поставить точку», — отметили в администрации. Кто такой Калмаматов? Бактыбек Калмаматов на теледебатах. Скриншот с видео Бактыбек Калмаматов был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва. Он также баллотировался на президентские выборы в этом году и набрал более 0,5%. За время президентской гонки Калмаматов не раз высказывал критику в адрес ещё кандидата на пост главы государства Садыра Жапарова заявляя, что он пытается узурпировать власть. Экс-депутат также критиковал Жапарова за желание изменить Конституцию, назвав предложенный им проект «абсолютно ханским правлением». На прошедших 28 ноября парламентских выборах Калмаматов баллотировался в составе партии «Азаттык» и на дебатах критично высказывался о действующей власти. Партия «Азаттык» по результатам выборов не прошла в новый созыв Жогорку Кенеша.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!