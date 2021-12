Глава МВД Улан Ниязбеков заявил 25 декабря, что в Кыргызстане с начала 2021 года зафиксировали 1862 факта семейного насилия. По его словам, в этом году зафиксировано на 55 фактов меньше семейного насилия, чем в прошлом — в 2020 году было зарегистрировано 1917 случаев. «Благодаря работе передвижных приемных милиции и проводимым профилактическим мероприятиям прослеживается снижение случаев проявления насилия», — отметил Ниязбеков. Улан Ниязбеков на заседании кабмина. Фото: пресс-служба МВД Эти цифры от главы МВД вызвали вопросы: ведь в прошлом году в Кыргызстане было зафиксировано более 8 тысяч фактов семейного насилия. Журналисты «Клоопа» разобрались, что не так со словами министра. Что не так с цифрами? В последние несколько лет в Кыргызстане фиксируется более 7-8 тысяч случаев семейного насилия ежегодно. Регистрация происходит следующим образом. Сначала в милицию обращается пострадавший от насилия, если факт подтверждается, то ему выписывается охранный ордер. Именно по количеству выданных охранных ордеров и считается число лиц, совершивших семейное насилие. По данным ведомства, за 11 месяцев этого года было выдано 8672 временных охранных ордеров. За весь 2020 год МВД выдало 8577 таких ордеров. В самой пресс-службе МВД «Клоопу» пояснили, почему Ниязбеков говорил о 1862 фактах семейного насилия — именно столько заявлений было зарегистрировано по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках (утратил силу в конце октября этого года). Именно столько дел правоохранители расследовали в 2021 году по статье о семейном насилии и передали в суд. Однако часто семейное насилие фиксируют по статье «Мелкое хулиганство» или по другим статьям. В ведомстве также отметили, что с начала 2021 года было более 8 тысяч заявлений и обращений по фактам семейного насилия. «Некоторые из них подтвердились, некоторые нет», — добавили в пресс-службе МВД. Получается, что за 11 месяцев 2021 года выдали больше охранных ордеров, чем за весь прошлый год. Значит количество случаев семейного насилия в Кыргызстане не идет на спад. Снизилось только количество расследуемых дел по статье «Насилие в семье». Это значит, что слова главы МВД на заседании кабмина — манипуляция цифрами. Что такое охранный ордер? Охранный ордер — это специальный документ, который милиционеры обязаны выдавать жертве, если они убедятся, что в ее семье происходит насилие. Ордер действует три дня, но его можно продлить на 30 дней. Если насильник нарушит условия ордера, его привлекут к административной ответственности, а сам факт нарушения будет считаться отягчающим обстоятельством в суде. Однако, на самом деле эти ордера не всегда работают, как задумывались. По словам адвокатессы кризисного центра «Сезим» Ракии Рахматовой, при получении охранного ордера есть две основные трудности: милиция не выдает его без сопроводительных писем адвокатов, а сам ордер нужно продлевать через три дня. Глава фонда «ДИА» Авазкан Ормонова отмечает, что далеко не все пострадавшие от семейного насилия знают об охранных ордерах. Помимо этого, бывают случаи, когда заявление о семейном насилии в милиции отказываются принимать и не выдают ордера. Почему важно предотвращать семейное насилие? В Кыргызстане проблема семейного насилия стоит очень остро — даже официальная статистика показывает, что уровень насилия не снижается из года в год. При этом есть огромное количество случаев, когда пострадавшие не готовы обращаться в милицию. В 96% случаев мужчины выступают семейными насильниками, и в основном это мужья, избивающие своих жен. Иллюстрация: Дениз Аберлин Несмотря на неплохую законодательную базу, добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие. Зачастую это приводит к убийству женщины. Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки подобных убийств, когда женщина умирает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид. Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства. Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина. Журналистки «Клоопа» выяснили, что фемицид в Кыргызстане — прямое следствие семейного насилия. Читать по теме: На виду у всех. Как женщины подвергаются насилию в семье и почему виновных сложно наказать «Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане Защита для статистики. Что такое охранный ордер и почему он не работает, как задумано Соавторка материала: Анна Капушенко

