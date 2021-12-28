«Нам сейчас нужно больше тренировок. У нас за один год максимум два месяца стоит лед. Лед стабильно есть два месяца. Есть разница между ребятами, которые играют два месяца и полгода. Поэтому, нам не хватает больше практики на льду», — говорит одна из хоккеисток Элина.

Кроме того, у «Шапак» проблемы с экипировкой — они все старые, а в селе покупка новой экипировки могут позволить себе не все родители.

Тренирует клуб «Шапак» отец одной из хоккеисток, Саламат Абдрахманов. У него нет специального тренерского образования и поэтому он старается привлекать специалистов из других клубов.

«Мы попросили тренера “Локомотива” отправить его помощников. Сказали, что оплатим дорожные расходы, дадим картошки. В каком-то году хоккеисты посадили много картофеля. Картошки было много, не знали куда девать. За 20 мешков картошки двоих помощников привезли на 10 дней.

Но когда они пришли, был хороший прогресс. Они хорошо поработали. Был значительный рост. Раньше шайбу умели кидать только пару девочек, после их визита уже десять человек кидали», — рассказывает он.