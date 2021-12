В селе Отрадное Иссык-Кульской области живут и тренируются хоккеистки первого и единственного в Кыргызстане хоккейного клуба «Шапак». Всего в этом клубе около 20 девушек, которым от 10 до 20 лет. Хоккеистки, из-за того, что в их селе нет инфраструктуры, для раздевалки используют здание бывшего гаража, а тренироваться вынуждены на бывшем картофельном поле. По словам спортсменок, на этой импровизированной ледовой арене лёд бывает максимум два месяца. Хоккеистки клуба «Шапак». Скриншот с видео «Нам сейчас нужно больше тренировок. У нас за один год максимум два месяца стоит лед. Лед стабильно есть два месяца. Есть разница между ребятами, которые играют два месяца и полгода. Поэтому, нам не хватает больше практики на льду», — говорит одна из хоккеисток Элина. Кроме того, у «Шапак» проблемы с экипировкой — они все старые, а в селе покупка новой экипировки могут позволить себе не все родители. Тренирует клуб «Шапак» отец одной из хоккеисток, Саламат Абдрахманов. У него нет специального тренерского образования и поэтому он старается привлекать специалистов из других клубов. «Мы попросили тренера “Локомотива” отправить его помощников. Сказали, что оплатим дорожные расходы, дадим картошки. В каком-то году хоккеисты посадили много картофеля. Картошки было много, не знали куда девать. За 20 мешков картошки двоих помощников привезли на 10 дней. Но когда они пришли, был хороший прогресс. Они хорошо поработали. Был значительный рост. Раньше шайбу умели кидать только пару девочек, после их визита уже десять человек кидали», — рассказывает он. Хоккеистка клуба «Шапак». Скриншот с видео Кроме проблем с отсутствием инфраструктуры и экипировки, хоккеистки сталкиваются с непониманием родственников и отсутствием поддержки с их стороны в их увлечении. «Сейчас увлекаюсь только хоккеем. Из-за того, что я младшая в семье, братья говорят, чтобы я была дома, присматривала за мамой. Сами уехали работать», — говорит хоккеистка Элина. Хоккеистки мечтают выйти на международный уровень и попробовать себя в других странах. «Сперва хочу поиграть в Казахстане. Даст бог, после этого планирую поиграть в Москве. Даже если мы проиграем, мы не перестанем любить хоккей. Хоккей — это наша жизнь. Мы спортсменки. А жизнь спортсменов состоит из побед и поражений. Мы добьемся победы. Вы о нас еще услышите!» — говорит хоккеистка Маанай. Над видео работал: Кайрат Замирбеков. Полный фильм Айи Ибраевой про хоккеисток клуба «Шапак» можно посмотреть по ссылке.

