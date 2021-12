Пресс-служба Госпограничной службы 29 декабря сообщила, что контрольно-пропускные пункты на кыргызско-китайской границы будут закрыты с 1 по 3 января 2022 года. Отмечается, что пункты пропуска закроют по инициативе китайской стороны из-за празднования Нового года. Так временно закрыты будут КПП «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный». Работать КПП начнут с 4 января 2022 года согласно алгоритму, который предусматривает только перемещение транспортных средств и грузов.

